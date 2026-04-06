偏鄉空洞化／地方創生 專家籲縣市政府給方向

偏鄉觀光小鎮面臨多重困境，台中教育大學社會企業中心執行長柯勇全指出，觀光小鎮所幸還有觀光資源，不論原鄉還是外地年輕人，可善用公私部門的地方創生資源，縣市政府則應協助分析在地有利的機會，為返鄉青年找方向。

柯勇全說，觀光小鎮是很多偏鄉的縮影，有青年就業才能創造新的人口，而在當地生活需要經濟、生活等支持系統，雖有經濟活動，但工作型態不見得留得住年輕人；沒有藥局、超市、補習班等生活支持，未來的科技和服務逐漸可以克服，好比香港已推出無人機送餐等服務。

他觀察現在青年返鄉多半是對生活的選擇；他們多數是三、四十歲族群，想讓孩子在鄉間自然環境成長，等孩子國、高中有升學考量再設法調整。這股動力正是地方創生契機。

「只要在地有機會、肯創新，返鄉創生並不難。」柯勇全說，政府和企業為了ＥＳＧ的需要，提供青年不少地方創生資源。以平溪為例，十分地區就有青年返鄉開文創和餐飲店，這些資源可以幫他們一把；一旦能留下來，累積的能量和需求，就能翻轉公共服務的資源，改善生活與社會支持度。

柯勇全表示，其實不少地方創生的提案，就是在補足偏鄉的生活支持，好比組團隊為偏鄉孩子課業輔導、為高齡長者送藥等，都是看見偏鄉返鄉青年的需求，彼此相輔相成。縣市政府應該深入盤點在地的資源與機會，因地制宜提供青年返鄉創生的方向及顧問團隊，積極扭轉偏鄉困境。

南投竹山文創小鎮推手何培鈞以日本為例，近年已轉向如何維持居民高品質生活，讓旅客願意一再造訪，甚至視為心中「第二個家」。以竹山為例，如果透過文創設計讓造訪的遊客種下一棵樹，不僅增加綠化面積，更能提升遊客的參與感與情感連結，竹山在他們心中的觀光價值就遠勝於消費，也能帶動地方創生。

日本許多偏鄉已因少子高齡化自然滅村，也有偏鄉由政府主導拉進光纖設科技村，讓遊戲業的員工遷居至此，在低生活成本的環境遠距工作，成功讓偏鄉「回春」。柯勇全認為這種作法台灣可借鏡，好比中興新村有學術、生技業進駐，就是類似概念。