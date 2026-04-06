快訊

清明收假傳噩耗…20歲女騎士深夜擦撞聯結車 捲入車輪慘遭輾斃

獨／工作34年台南市政府竟拒給退休金 她提告求償法院判要給44萬

雨區擴大！10縣市大雨特報 防短延時強降雨

聽新聞
0:00 / 0:00

偏鄉空洞化／地方創生 專家籲縣市政府給方向

聯合報／ 記者鄭朝陽江良誠／連線報導
早期盛產金礦的九份，有「黃金山城」美稱，電影「悲情城市」到九份取景，讓山海之美、復古建築與獨特的坡地景觀躍上大螢幕。記者王慧瑛／攝影 王慧瑛
早期盛產金礦的九份，有「黃金山城」美稱，電影「悲情城市」到九份取景，讓山海之美、復古建築與獨特的坡地景觀躍上大螢幕。記者王慧瑛／攝影 王慧瑛

偏鄉觀光小鎮面臨多重困境，台中教育大學社會企業中心執行長柯勇全指出，觀光小鎮所幸還有觀光資源，不論原鄉還是外地年輕人，可善用公私部門的地方創生資源，縣市政府則應協助分析在地有利的機會，為返鄉青年找方向。

柯勇全說，觀光小鎮是很多偏鄉的縮影，有青年就業才能創造新的人口，而在當地生活需要經濟、生活等支持系統，雖有經濟活動，但工作型態不見得留得住年輕人；沒有藥局、超市、補習班等生活支持，未來的科技和服務逐漸可以克服，好比香港已推出無人機送餐等服務。

他觀察現在青年返鄉多半是對生活的選擇；他們多數是三、四十歲族群，想讓孩子在鄉間自然環境成長，等孩子國、高中有升學考量再設法調整。這股動力正是地方創生契機。

「只要在地有機會、肯創新，返鄉創生並不難。」柯勇全說，政府和企業為了ＥＳＧ的需要，提供青年不少地方創生資源。以平溪為例，十分地區就有青年返鄉開文創和餐飲店，這些資源可以幫他們一把；一旦能留下來，累積的能量和需求，就能翻轉公共服務的資源，改善生活與社會支持度。

柯勇全表示，其實不少地方創生的提案，就是在補足偏鄉的生活支持，好比組團隊為偏鄉孩子課業輔導、為高齡長者送藥等，都是看見偏鄉返鄉青年的需求，彼此相輔相成。縣市政府應該深入盤點在地的資源與機會，因地制宜提供青年返鄉創生的方向及顧問團隊，積極扭轉偏鄉困境。

南投竹山文創小鎮推手何培鈞以日本為例，近年已轉向如何維持居民高品質生活，讓旅客願意一再造訪，甚至視為心中「第二個家」。以竹山為例，如果透過文創設計讓造訪的遊客種下一棵樹，不僅增加綠化面積，更能提升遊客的參與感與情感連結，竹山在他們心中的觀光價值就遠勝於消費，也能帶動地方創生。

日本許多偏鄉已因少子高齡化自然滅村，也有偏鄉由政府主導拉進光纖設科技村，讓遊戲業的員工遷居至此，在低生活成本的環境遠距工作，成功讓偏鄉「回春」。柯勇全認為這種作法台灣可借鏡，好比中興新村有學術、生技業進駐，就是類似概念。

青年 科技 香港

延伸閱讀

德國工程師走進三峽偏鄉校園 文化交流開啟學生國際視野

綠地方執政好人才講座開跑　温世政提南投山手線構想

相關新聞

雨區擴大！10縣市大雨特報 防短延時強降雨

雨區擴大！中央氣象署上午10時45分針對北北基桃等10縣市發布大雨特報。指出鋒面接近，易有短延時強降雨，今（６）日苗栗以北地區及台中、南投、花蓮山區有局部大雨發生的機率，請注意雷擊及強陣風，山區請慎防坍方及落石，低窪地區請慎防積水。

區間車撞傾倒路樹！台鐵內灣線暫駛 竹東=內灣間啟動公路接駁

今天是清明連假收假日，台鐵一早就發生事故，台鐵公司表示，今早8時35分1806次區間車，於合興=富貴間(K24+800)撞到侵入路線的傾倒路樹，所幸無人員受傷，列車尾燈破損一顆不影響行車，但1806次無法繼續前行，退回九讚頭折返作1807次回北新竹。

收假日濃霧攪局金馬空運大亂 多數航班取消影響旅客約464人

收假日離島交通再度受到天候攪局。金門與馬祖今日上午出現濃霧，當中金門雖地面能見度約達1200公尺，但雲幕高度僅約200至300公尺，不符飛機降落標準，導致多架航班無法降落、被迫返航。統計至上午10時許，已取消5班航班，預估影響旅客約464人。馬祖則還未開場。

鋒面接近！8縣市大雨特報 防短延時強降雨

中央氣象署上午9時20分針對北北基桃等8縣市發布大雨特報，指出鋒面接近，易有短延時強降雨，今(6)日苗栗以北地區及台中山區有局部大雨發生的機率，請注意雷擊及強陣風，山區請慎防坍方及落石，低窪地區請慎防積水。

國5狂塞至凌晨2點半 用路人哀號開5小時才到台北 今上午車流已湧現

清明連假很多人開車回家掃墓，造成收假前一天國5的車流湧現，總量高達3萬7598輛次，有用路人昨晚7時許上路，晚上12時才回台北，狂塞5小時，哀號這中間只下去尿尿一次。坪林行控中心表示，昨天確實是清明北上連假交通最「爆量」的一天，今凌晨2時30分才紓解。

高雄春捲中毒案被害人暴增至134人 業者涉隱匿內容物移送地檢署偵辦

高雄市正義市場4日爆發春捲食物中毒案，昨日通報人數67人，根據高市衛生局最新掌握情況，今日上午通報人數已經上升至134人；衛生局查獲業者刻意隱匿部分食材，將依法加重裁罰36萬，因食安風險情節重大而使就醫人數持續增加，全案已同步移送地檢署偵辦。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。