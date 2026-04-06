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偏鄉空洞化／機能崩壞 觀光小鎮留不住青年

聯合報／ 記者林媛玲邱瑞杰黃于凡／連線報導
早期盛產金礦的九份，因採金人潮湧入而繁華，後隨淘金沒落而寧靜。記者王慧瑛／攝影
早期盛產金礦的九份，因採金人潮湧入而繁華，後隨淘金沒落而寧靜。記者王慧瑛／攝影

觀光小鎮少有人口新血，青壯年還持續外流，關鍵除了缺乏有吸引力的工作機會，生活機能的基礎設施崩壞，讓青年離開家園沒有懸念。

林伯伯一輩子住在新北市平溪區，他說，觀光客來放天燈只是湊熱鬧，平溪老街幾乎都是老人在顧雜貨和天燈店，在地孩子沒工作機會就留不住，年輕人回家多半是照顧年邁雙親。

平溪另一處觀光景點菁桐老街的程姓老闆娘說，兩個孩子在台北上班，因丈夫罹癌只好情勒孩子回家鄉開小店，才經營二個月，鐵路平溪線就因豪雨路基坍塌，火車停駛超過三個月，「孩子連餬口都有困難」。最終只能平日在台北工作，假日回平溪顧店。

平溪十二個里中，十分里迎來最多觀光客。里長王瑞麟感嘆，廿多年前十分還有一千三百多人，如今少了四成僅剩七九九人，即使有天燈節帶來人潮，但短暫的觀光紅利無法轉化為定居動力，現在十分國小學生比教職員少，人口凋零困境難解。

九份老街商圈看似許多產業聚集，但永慶里長許義村表示，這幾年少了高消費力的陸客，日、韓等國觀光客雖多，花錢相對保守，店家若獲利有限，員工薪資福利自然不好，很難留住在地青年。

「九份居民常開玩笑說，假日不能生病。」頌德里里長林高白梅和許義村都說，九份老街知名度高，假日常湧入大量人車，交通惡化，但九份沒有醫院、診所，也沒有藥房，如果要掛急診，救護車恐塞在車陣中。

立委王育敏辦公室主任何博倫說，每當颱風來襲，阿里山奮起湖的道路就預警性封閉，老師上不了山，孩子只能被迫停課，「山上沒有補習班，連外語老師都請不到」，為了不輸在起跑點，許多年輕父母選擇舉家搬下山，在嘉義市區租房、陪讀，一旦在山下事業有成，就把山上家裡老小一併接走。

「如果只靠零售和餐飲，年輕人真的賺不到什麼錢。」阿里山鄉中和村長洪銀盛說，去年奮起湖遊客雖然突破一百萬人次，賺的觀光財還養不起一家藥局或補習班；目前老街店鋪也約六成租給外地人經營，本地人在老街做生意受惠較少，年輕人只能下山討生活。

台北 情勒 老街

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