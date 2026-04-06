唐吉訶德舞劇 雙人套票優惠

被譽為「西班牙文化大使」的西班牙國家舞團，將由遠百獨家呈獻，七月廿三日至廿五日在國家戲劇院，隆重呈獻古典芭蕾經典鉅作「唐吉訶德」舞劇。該劇不僅是舞團最具代表性的劇目，也象徵舞團藝術發展的成熟與深化，展現其作為西班牙當代舞壇旗艦團隊的國際影響力。雙人套票九五折於udn售票網熱賣中。

「唐吉訶德」改編自西班牙文學巨匠塞萬提斯的同名小說，本次演出版本由現任巴黎歌劇院芭蕾舞團舞蹈總監、伯努瓦舞蹈獎得主José Carlos Martínez改編創作。他以十九世紀「古典芭蕾之父」莫里斯．佩蒂帕的經典版本為基礎，融入鮮明的西班牙文化元素，並透過舞段節奏與場景轉換的流動設計，讓敘事更緊湊。