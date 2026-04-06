偏鄉空洞化／燈火散去 觀光紅利難掩滅村危機感

新北平溪是天燈的故鄉，當天燈節萬盞燈火散去，山城恢復往常的寂寥。這裡因「生不如死」，長期蟬聯全國最老鄉鎮，老年人口比率屢創新高，也成全台觀光村鎮縮影。這些村鎮短暫繁華的表象，掩不住人口與產業空洞化的事實，觀光紅利難以扭轉小鎮蕭條命運。

平溪 人口創歷史新低

平日的平溪老街只見長者悠閒地坐在門口長廊，街頭巷弄出奇安靜，看不到孩童身影。統計至三月底，平溪區人口創三八八二人的歷史新低，其中六十五歲以上逾一千四百人，去年僅出生十一名新生兒。有里長感嘆「全里才兩百人，近兩年就送走廿、卅人」，人口若持續凋零恐會自然「滅村」。

老街開糕餅店的林老伯回憶，民國五、六○年代平溪採煤礦的巔峰期住了二萬多人，國中生就一千多人，當時一天要做近兩千個麵包才夠賣。後因開採成本高，打不過進口煤價，加上採礦風險大增，礦工嚴重流失、人口外移，很多生意跟著蕭條，繁華山城如今成了蕭條老街。

鄰近的瑞芳區九份老街知名度歷久不衰，由頌德、永慶等五個里組成；老街商圈看似熱鬧，二○一五年設籍人數一九六七人，隔了十年，去年已減至一五三九人，減幅約兩成一。

九份 外來租客撐老街

「九份留不住年輕人，也就難有新生代。」頌德里長林高白梅說，九份土地多為礦區國有地或企業所有，不少民宅「有屋無地」，法令也限制改建，房子老舊，年輕人都往山下走，導致觀光客多、居民漸少。九份老街天天有生意可做，店租也不低，但林高白梅說，多數職缺都是勞務的低薪工作，吸引不了青年留下。

「外來租客拉抬老街的店面租金。」九份商圈發展協會專員許仲琛說，現在老街的少數名店，可能是在地的老闆經營或由二代接手，多數店家已由外地人來承租經營，月租約十萬元之譜，而且要用搶的；有店家租約快到期，竟有人找到房東開更高價，且一口氣付清三年租金搶租。

許仲琛說，店租一直漲，原來的在地店家只要下一代不想接班，就會停業改成收租，全家人也就離開九份了，這是外界看不到的真相。

奮起湖 移工扛下勞力活

嘉義阿里山鄉中和村奮起湖以便當與老街聞名，去年遊客突破百萬人次，但繁華表象下，青年持續外流，近十年人口從九三四人減少至八一一人；其中，○至十五歲從十年前一一四人，減至去年七十八人，六十五歲以上長者則從一七一人增加至二二三人，少子化與高齡化同步加劇，失衡結構踩不住煞車。

「過半店面也都租給外地人。」長期駐地的立委王育敏辦公室主任何博倫無奈地說，老街以零售及餐飲業為主，陸客大減後榮景不再，店家只能糊口，青壯年外流也是必然，只有經營自家茶園或民宿的青年才願意留下，否則山上工作機會太少，勞力活也被便宜的外籍移工取代。

中和村長洪銀盛感慨，白天的奮起湖人聲鼎沸，夜晚則是只剩老人的寧靜山村，對未來只有茫然。