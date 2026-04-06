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照顧難題／歐晉德照護失智大姊 曾驚慌失措

聯合報／ 記者廖靜清／台北報導
台北市前副市長歐晉德首度以失智患者的家屬身分，公開大姊歐茵西照顧歷程，他說，「這是一條很多人都會走過的路，希望自身經驗讓更多家庭理解失智照顧的真實樣貌」。記者曾原信／攝影
台北市前副市長歐晉德首度以失智患者的家屬身分，公開大姊歐茵西照顧歷程，他說，「這是一條很多人都會走過的路，希望自身經驗讓更多家庭理解失智照顧的真實樣貌」。記者曾原信／攝影

台灣平均每卅分鐘新增一名失智患者，台北市前副市長歐晉德首度以家屬身分，公開分享大姊歐茵西失智照顧歷程，從家庭照顧、急性醫療到長照機構安置，歷經掙扎與學習，「這是一條很多人都會走過的路，希望自身經驗讓更多家庭理解失智照顧的真實樣貌」。

失去夫婿 大姊出現攻擊行為

歐晉德家裡共有六個兄弟姊妹，歐茵西為台灣第一位東歐文學博士，畢業於奧地利維也納大學博士（主修斯拉夫語文、副修東歐歷史），歷任政治大學文化大學教授等職，退休時為台灣大學外文系教授，多年來從事俄國、東歐文學等翻譯工作，思緒清晰、邏輯縝密，卻在八十歲那年出現記憶混亂、情緒波動等初期失智症狀。

儘管連自己都覺得不對勁，但歐家大姊難以接受、拒絕就醫，病情逐漸惡化，在其夫婿韋光正因胰臟癌突然離世，她頓失依靠，情緒與認知快速崩解，出現嚴重躁動、攻擊行為，多次緊急就醫。歐晉德表示，那段時間家人不知所措，「姊姊白天還可以正常溝通，但一到晚上就情緒失控，甚至動手打人」。

歐晉德指出，在ＳＡＲＳ疫情期間，自己以台北市副市長身分，短暫代理台北市衛生局長一職，但在遇到大姊失智時，驚慌失措，不會失智照護，也不知申請相關資源。所幸在台大醫院失智共照中心協助下，獲得醫療照護、諮詢、協調、轉介等服務，在迷茫中找到專業支撐。

送去機構 怕被誤解遺棄親人

在台大醫院接受兩個月治療，病情穩定，歐茵西甚至與隔壁床病人談論俄國文學，經醫療團隊評估後建議，轉銜至長照機構。經多方尋找與評估，最終安排入住專責失智照護機構。對此，歐晉德說，當時最大壓力不是醫療，而是「要不要送去機構？」內心掙扎許久，擔心被誤解，遺棄了親人。

經過慎重討論，大姊歐茵西入住聖若瑟失智老人養護中心，因規律作息、穩定環境，加上妥善照護，讓她情緒平穩，甚至恢復互動能力，與家人及來訪的學生和親友聊天，分享過往教學故事，歐晉德表示，此時他從「照顧者」變回「親人」，擁有更多時間陪伴最親愛的大姊。

環境熟悉 最後階段仍有尊嚴

然而，生命終點來得突然，某次例行探訪前，歐茵西在機構內突發狀況，經緊急處置仍無法挽回。家人決定不進行侵入性的急救，「讓她平靜地走」，在熟悉環境與照護團隊陪伴下安然離世。

「這不是少數人的問題，而是許多家庭都會面對的現實。」歐晉德說，社會應正視失智症議題，透過更多公開分享與討論，讓照顧者不再孤單，更讓失智長者在生命最後階段，仍能活得有尊嚴、有品質，被溫柔對待。

至於是否擔心自己也會失智？歐晉德說，不敢想這個問題，但退休後，積極運動、控制三高，就是希望降低失智風險。

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