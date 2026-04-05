UCLA神經科學家：停止做這6件事 養出強健大腦

摘要 UCLA神經科學家Alex Korb研究大腦超過20年，他發現提升專注力與抗壓力的秘訣，不是更努力，而是停止6種悄悄耗損大腦的習慣。包括：不壓抑焦慮、不以自我批評作為激勵、不過度依賴穿戴裝置追蹤睡眠，以及拒絕多工處理。這些「減法思維」有神經科學根據，微小的轉念就能帶來長期改變。

停止做這6件事，大腦反而會更強。

這不是反直覺的心理技巧，而是神經科學的研究結論。UCLA助理教授科布（Alex Korb）從事神經科學研究超過20年，他發現，要強化大腦運作，不在於多做什麼，而在於「停止」做什麼。

以下是科布博士刻意「不做」的6件事，這是他維持大腦強健與健康的秘訣。

不忽視自己的焦慮

現今焦慮可能被視為軟弱的表現，尤其在競爭激烈的社會中，高成就人士總希望自己時刻保持冷靜理性。科布博士認為，焦慮像是一種煙霧偵測器，是大腦情緒中心發出的警訊。

他建議，試著問自己：「這焦慮是哪裡來的？這份不安，究竟在提醒我什麼？」找到焦慮源頭，它就是可以被處理消化的資訊，能降低情緒反應，讓理性接管，而這是奪回大腦主導權的第一步。

不靠自我批評來激勵自己

當我們處於自我批評的高壓狀態，大腦的前額葉皮質（prefrontal cortex），會湧入大量的多巴胺與正腎上腺素（norepinephrine）。短時間內，這些化學物質確實能讓我們充滿幹勁；但長期下來，它們將耗盡那些與快樂、成就感息息相關的神經傳導物質，例如血清素、催產素與內啡肽。

不用科技產品追蹤自己的睡眠品質

過度依賴智慧穿戴裝置來密切監測自己的睡眠品質，過度糾結那些無法直接控制的數據，反而會增加心理壓力，導致晚上更難入眠。真正有幫助的是養成大腦好眠的習慣：多曬早晨的陽光、固定上床時間以利褪黑激素分泌、規律運動，並透過放鬆的身心儀式來降低皮質醇。

需要深思或精準決策時，不要「一心多用」

「多工處理」（Multitasking）這對大腦來說是一場災難！頻繁的任務切換，非常消耗前額葉皮質——這是大腦負責決策與解決問題的核心，過度磨損會導致錯誤百出，使我們精疲力竭。

科布建議，把任務拆解成小塊的「時間專注區」，一次只專心做好一件事。這種「單工模式」能讓神經連結更穩固，產出的成果也更具深度。

不會為了「往好處想」而否定自己的情緒

「正向思考」確實是有力的工具，但有時會演變成一種毒性。當我們強迫自己必須樂觀，其實是在否定大腦真實的感知。這種情緒失調會導致壓力感加劇，讓人感到更加孤立。有效的做法是去「覺察」並「標記」我們的情緒，給予大腦空間消化與復原，這麼做能減輕杏仁核的負荷，釋放大腦的壓力，重新找回專注力。

不把工作效率和自我價值混為一談

我們很容易將「我做了多少事」等同於「我有多少價值」。然而，一旦工作表現不如預期，這種連結會導致自尊崩潰，進而引發長期的壓力與憂鬱。

科布博士坦言自己過去很長一段時間，一心只想追求成就，好讓自己看起來不像個失敗者。但從神經科學的角度來看，這種心態會讓壓力荷爾蒙飆升。雖然短時間內能獲得多巴胺帶來的衝勁，但長期下來只會導致倦怠。

現在，每當他開始陷入這種焦慮迴圈，會深呼吸並告訴自己：我已經盡力了。科布博士強調，一個強健的大腦需要明白：你是誰，遠比你做了什麼更重要。

這6個習慣，本質上都有一個共通點：幫助大腦降低不必要的內耗。強健的大腦不在於裝進多少資訊，而在於擁有多少空間去應對不確定性。

資料來源：CNBC、OMEGA

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