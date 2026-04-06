健康主題館／口臭恐是腸道失衡 5招防異味

不少人詢問：「為什麼每天勤勞刷牙漱口，卻依然有口臭？」其實，從營養學的角度來看，口氣不單單是口腔清潔的問題，它更反映出身體內在代謝、腸道環境的失衡。推薦以下預防口氣5方法。

1.規律補水 幫助身體代謝

不少人早晨起床容易有口臭，多是因為唾液不足所導致。唾液不只是用來潤滑食物，它更含有多種酵素與抗菌成分，能幫助中和口腔酸鹼值並執行「自潔功能」。清醒時，唾液分泌活躍，能不斷沖洗掉產臭細菌；但當進入睡眠狀態，唾液分泌量會大幅驟減，使口腔變得乾燥且缺氧。這正是「晨起口臭」如此普遍的原因。

預防口氣問題，除了睡前徹底清潔口腔之外，更要在白天養成少量多次補水的習慣，並在睡前一小時飲用一小杯溫水，幫助身體維持基礎代謝，減少因脫水導致乾口情況。

2.天天排便 多吃潤腸食物

中醫常提到「胃火旺」，對應現代營養學即是「消化不良」與「菌相失衡」。尤其當腸道長期便祕、蠕動緩慢時，未消化的蛋白質會在腸道發酵腐敗，產生吲哚、硫化氫等異味氣體。這些氣體經由腸壁吸收回血液，再經由肺部呼出，便形成一種頑固且帶有腐臭味的口氣。

針對這類問題，只要養成每日排便習慣，將腸道的糞便定期排出即可改善。

建議飲食中應增加全食物纖維質的攝取，如木耳、秋葵、菇類等水溶性膳食纖維，來幫助潤腸、吸附腸道廢物。同時，適量補充Omega-3脂肪酸（如亞麻仁油、核桃），能減緩腸內發炎，讓消化道環境恢復健康。

3.紅肉與乳製品 別吃過量

攝取過量的高蛋白食物如紅肉、乳製品，也容易讓人有口氣。因為腸道分解蛋白質過程中會產生氨氣，若消化不佳，便會產生不悅的氣味，建議一日的蛋白質來源，若能一半以上以植物性蛋白質為主，並在餐間增加高纖蔬菜攝取，便能有效減少口腔的異味。

4.減少糖分 喝完咖啡漱口

糖分容易助長口腔細菌滋生，尤其是厭氧菌的繁殖，讓人容易有口氣。酒精與咖啡則有利尿作用，會使口腔黏膜乾燥，因而減少唾液分泌。建議在享受這類飲品後，可以立即用清水漱口，並及時補充白開水，補足流失掉的水分。

5.擺脫洋蔥蒜味 可吃蘋果

大蒜跟洋蔥含豐富的「有機硫化物」（如大蒜素），這種臭味不只留在口腔裡，還會經由消化吸收進入血液循環，並在呼吸時釋放出來。即便刷了牙，那股異味仍會持續24小時甚至更久。此外，部分硫化物也會透過汗水排出，導致體味也變得較重。

●除臭小技巧

餐後一杯牛奶：牛奶中的蛋白質與脂肪能有效中和硫化物的氣味。建議含在口中慢慢吞下，效果更好。

搭配含多酚食物：蘋果、薄荷、萵苣或生菠菜中的多酚類化合物，能與硫化物產生化學反應並除臭。

綠茶與檸檬水：綠茶的兒茶素有助於抗菌去味，而檸檬水則能刺激唾液分泌，加速氣味分子的代謝。

羽衣甘藍蘋果綠拿鐵。圖／陳詩婷提供

羽衣甘藍蘋果綠拿鐵

食材：羽衣甘藍（或青江菜）一盤、蘋果半顆、奇異果半顆、薄荷葉2片、黃豆兩湯匙、亞麻仁籽一湯匙

作法：羽衣甘藍汆燙過，黃豆泡過煮熟，與所有食材放入果汁機攪打拌均勻即可

適用對象：長期口氣不佳、吃了重口味食物想去除口腔異味

功效：羽衣甘藍富含葉綠素，能中和異味；蘋果多酚含量高，可分解硫化物；奇異果的維生素C能維護牙齦健康並預防發炎。搭配薄荷葉，口腔能散發清香