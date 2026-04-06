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健康你我他／讀報數十年 成就我寫3本書

聯合報／ 文／陳金鳳（中市北屯）
閱讀成就我書寫了3本書。圖／陳金鳳提供
閱讀成就我書寫了3本書。圖／陳金鳳提供

婚後13年間居無定所，訂報斷層了20年，直到有了殼才再續訂至今，是位忠實不二的讀者。幾十年間曾恭逢聯合報創刊50、60、70周年慶徵文活動，很幸運地都有列入入選名單中。

13年前，兒媳破釜沉舟轉移陣地到對岸打拚，為了收容他們所有的家當，不得不把4樓幾個書櫃的藏書犧牲，礙於有限的空間，從此未再添購任何新書。

但我早已養成一日「無讀」令人俗的執念，幸好有聯合報天天地陪伴，生活才不致無聊枯燥乏味。一大落報紙，上至天文下至地理，覽盡天下事；人文科技藝術創作等資訊不缺，應有盡有，聯合報於我，就像是一本大英百科全書，開拓了視野，增進了見識。

尤其是副刊上長長短短的文學或篇章是我的最愛，激勵出我的書寫魂。從看別人故事的讀者，到寫故事給別人看的作者，至今已集結上報稿作出了3本書，它是我閱報幾十年來最大的收穫和成果，也是人生大半場送給自己的最佳禮物。

聯合報是我每天必閱讀的實體文字載具，雖然現在已被3C數位載具鯨吞蠶食，從一大落縮小成一小落快要絕跡了，我還是堅持不離不棄地要與它相伴到最後，因為它成就我書寫了3本書，歲月不留白。

讀者 報紙 聯合報

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