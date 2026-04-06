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第36屆醫療奉獻獎 受理推薦報名

聯合報／ 記者黃妙雲／台北報導
第36屆醫療奉獻獎報名開始。圖／厚生會提供
第36屆醫療奉獻獎報名開始。圖／厚生會提供

「第36屆醫療奉獻獎」即起開始接受報名，本屆主題為「開出醫路繁花」，歡迎各界舉薦醫藥衛福等相關領域從業人員，包含醫藥、公衛、健康促進等相關服務及社福領域，如社工、志工、照服員等，讓更多人參與此項盛事。

民國79年起，財團法人厚生基金會有感於醫界有一群人，為了照顧民眾健康，無怨無悔付出，特別與衛福部、聯合報系與TVBS聯利媒體股份有限公司、中央廣播電台等單位，共同舉辦「醫療奉獻獎」，鼓勵默默耕耘的醫療從業人員，並樹立從業人員典範，今年為第36年舉辦。

即日起至5月31日止，接受各界報名和推薦。獎項分為個人醫療奉獻獎至多8名、特殊貢獻獎1名，團體醫療奉獻獎1名、團體貢獻獎1名，總獎項最多可達11名。團體貢獻獎為近年獎項，凡於國內外醫藥衛福領域有具體貢獻事蹟的團體，即符合推薦資格。

在國內外基層、偏遠地區或特殊醫療等單位，從事醫藥衛生福利工作10年以上，或有具體尊重生命、關懷人群等服務事蹟，可向厚生基金會索取報名表或由網路下載填寫（https://www.hwe.org.tw/）。

「醫療奉獻獎」採推薦從寬、甄審從嚴原則，推薦須由兩人簽名推薦，或由單一組織、機關、團體舉薦。經選拔活動委員會評選程序審議通過後，安排總統接見得主及舉行頒獎表揚典禮。

第36屆醫療奉獻獎報名開始，請點此報名。

社工 衛福部 醫療奉獻獎

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