健康名人堂／營養午餐免費政策 應納入公衛考量

學校營養午餐免費政策引發討論，當今學齡兒童與青少年健康已成為潛在且嚴峻的公衛挑戰。去年教育部國教署委託公衛師公會前進全國74所校園，執行「公衛師建構教育衛生雙向合作及前進校園計畫」，資料顯示明顯矛盾，部分學生體位偏輕，亦有部分偏重，慢性病比率逐年上升。

這些現況提醒，學校午餐絕不只是餐食供應，更是公衛介入的實務舞台，政策設計必須從前端開始、專業管理到末端治理，進行系統性重構。

學校午餐是一部從「救濟」走向「教育與福利」的轉型史，2002年通過「學校衛生法」，確立國家建設層次的校園營養政策。發展至今，學校午餐演變成具生理營養調節、教育品德養成、社會福利保障及農業環境韌性的多維政策工具，承載政策與社會經濟變遷，更反映教育公平與國家資源配置的高度交互性。

品質把關不佳 恐淪營養貧困

大規模免費支出若是缺乏獨立財源，容易排擠核心教育經費，削弱教學資源與師資配置；若補助僅停留在「免餐費」口號，未能因應通膨維持食材品質與行政效能，免費午餐恐淪為齊頭式平等下的營養貧困。地方政府推動免費政策時，不僅不能排擠其他經費，也必須確保政策不中斷，才能真正保障學童健康。

在供餐實務中，經費、人力與廚餘處理的瓶頸，已成為潛在環境健康及防疫風險。家長雖認同有機或在地食材，但對額外加價多持保留態度，使免費供餐難以兼顧品質升級。適口性不足導致剩食，不僅浪費營養，也可能成為病媒孳生溫床，增加傳染病風險。北部已有學校出現鼠患，凸顯廚餘處理不善的公衛危機。

若烹調方式無法吸引學生，食材再健康也難以落實營養價值。更嚴峻的挑戰來自防疫政策的連鎖效應：去年起，為防堵非洲豬瘟，政府全面禁止廚餘養豬，導致原本流向畜牧業的處理鏈斷裂，各地湧向清潔隊與堆肥場的廚餘在缺乏脫水流程下，堆肥效率低下，更存在二次汙染與病媒孳生風險。

健全法規 正視剩食處理成本

對供餐承包商而言，廢棄物處理成本急遽攀升已成沉重負擔。若政策補助未將這些防疫與環境成本納入預算，廠商為求生存，極可能縮減食材預算以支應規費，進一步劣化品質。

免費午餐支出不菲，學校午餐免費不應視為地方財政的選票博弈，應以公衛整體供應鏈視角重新設計。前端必須投入資源提升烹調適口性，減少剩食並確保營養攝取；中端需健全法規專法，確保專業人力配置與跨部會協作綜效；末端則正視廚餘處理的防疫與環境成本，納入政策補助管理。

台灣亟需建立「學校午餐專法」，明確規範責任機關、國家補助標準及經費使用方式。唯有將「免費補助」與「永續治理」深度連結，確保每一分投入都轉化為學童健康紅利與國家環境韌性，學校營養午餐才能真正從政治口號昇華為公衛介入的成功範例，讓學童健康與國家土地價值同時堅實保障。

（作者翁瑞宏為台北市公共衛生師公會理事長，中山醫學大學公共衛生學系教授）