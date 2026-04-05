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明天水氣增加！周二雨勢最猛全台雷雨 北部防局部大雨

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
明天鋒面接近，清晨至上午有較大雨勢，周二雨勢最劇烈，全台都有雷雨發生幾率，且北部需慎防局部大雨。聯合報系資料照
明天鋒面接近，清晨至上午有較大雨勢，周二雨勢最劇烈，全台都有雷雨發生幾率，且北部需慎防局部大雨。聯合報系資料照

今晚起中部以北降雨機率又增加，中央氣象署預報員林定宜表示，明天鋒面接近，清晨至上午有較大雨勢，周二雨勢最劇烈，全台都有雷雨發生機率，且北部需慎防局部大雨，周三降雨趨緩，周四至周日恢復成晴到多雲的好天氣。

林定宜說，今晚華南水氣移入，中部以北有短暫陣雨或雷雨，且有局部較大雨勢機率；明（6日）鋒面接近，中部以北有不定時局部短暫陣雨或雷雨，清晨至上午有局部較大雨勢，東半部整天不定時有短暫陣雨，南部清晨有零星短暫陣雨，午後山區也有局部短暫陣雨。

周二（7日）受到鋒面影響，東北季風增強，天氣為本周最劇烈的一天，全台都有雷雨發生機率，中部以北、東北部有短暫陣雨或雷雨，北部需慎防局部大雨。

周三（8日）東北季風減弱，降雨趨緩；周四至周日（9至12日）受到西南風暖氣團影響，各地天氣穩定、晴到多雲，僅午後山區有零星短暫降雨。

溫度部分，明天新竹以北、宜花地區高溫約27度，苗栗以南、台東30至31度，東南部有焚風發生機率，各地低溫則約19至23度；周二受到劇烈降雨影響，北部、東北部轉涼、溫度略降；周四至周末受到西南否暖氣團影響，各地高溫達28至32度。

明天清晨至上午有較大雨勢，周二雨勢最劇烈，全台都有雷雨發生幾率。圖／取自氣象署
明天清晨至上午有較大雨勢，周二雨勢最劇烈，全台都有雷雨發生幾率。圖／取自氣象署

雷雨 氣象署

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