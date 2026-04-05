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無限沖水救燙傷？他沖到睡著醒來竟「痊癒」 網驚：水費再貴都值得

聯合新聞網／ 綜合報導
有網友分享自己燙傷後沖冷水「邊沖邊睡著」，等醒來時已過了四、五個小時。示意圖／AI生成
有網友分享自己燙傷後沖冷水「邊沖邊睡著」，等醒來時已過了四、五個小時。示意圖／AI生成

燙傷處理口訣「沖脫泡蓋送」不少人從小就聽過，但實際發生時，如何做到正確步驟卻未必人人清楚。近日有一名網友分享自身燙傷經驗，過程看似驚險甚至有點荒謬，卻意外換來良好恢復，引發網友熱議，也讓不少人直呼「終於搞懂怎麼做才對」。

該網友在Threads發文表示，某次半夜吃泡麵時不慎打翻，熱湯直接灑在腹部與大腿內側，當下疼痛劇烈，甚至一度覺得需要送醫。他第一時間先用蓮蓬頭持續沖冷水降溫，只要一離開水流就立刻感到劇痛，於是乾脆一直沖著水，甚至「邊沖邊睡著」，等醒來時已過了四、五個小時。令他驚訝的是，原本擔心的大面積燙傷僅出現些微水泡，嚴重部位甚至「完全沒事」。

貼文曝光後，不少網友紛紛留言認同關鍵就在「持續沖水」。有人分享，自己學生時期被排氣管燙傷，老師當下就要求沖水至少半小時，最後幾乎沒有留下疤痕；也有人直言「沖流動水真的很重要」，並補充應持續降溫到不再疼痛為止。還有網友提到，曾被熱鍋燙到時狠下心沖水近一小時，「幾乎沒留下紅痕」，讓不少人驚呼效果差異明顯。也有人以更務實角度指出，「水費再貴都值得」，因為若處理不當，後續醫療花費往往遠高於當下多沖幾十分鐘。

同時也有網友補充背後原理，指出燙傷後皮膚內部溫度仍會持續上升，若沒有即時降溫，組織可能持續受損，因此建議「至少沖30分鐘以上」，甚至有人轉述醫師說法，認為時間還可以更長。此外，也有網友提醒應避免冰敷，因可能造成血管劇烈收縮，反而讓傷勢惡化。留言中也出現不少「真的學到一課」、「以前都做錯了」等感嘆，顯示不少人對燙傷處理仍存在迷思。

根據中華民國兒童燙傷基金會指出燒燙傷的處理步驟為「沖脫泡蓋送」五步：先用流動水降溫（沖）、慢慢脫掉衣物（脫）、將傷口泡在冷水中（泡）、用乾淨毛巾覆蓋（蓋）、最後盡快送醫（送）。其中最關鍵的「沖」步驟，需要持續以流動清水沖洗約15至30分鐘，但實際上只有約兩成家長掌握正確做法，顯示多數人對急救知識仍有不足。雖然步驟簡單，但若每一步都能正確執行，往往能減少後續治療的困難與潛在風險。

燒燙傷

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