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台鐵三貂嶺-侯硐電力設備仍在搶修 影響1533分鐘、逾1.4萬旅客

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
228次普悠瑪號與4182次區間傳車集電弓受損，目前宜蘭線雙向不通。圖／截自「三鐵情報社：事故通報與鐵道事件分享」臉書粉專
228次普悠瑪號與4182次區間傳車集電弓受損，目前宜蘭線雙向不通。圖／截自「三鐵情報社：事故通報與鐵道事件分享」臉書粉專

清明連假台鐵發生有集電弓損壞的情況，瑞芳-四腳亭間因東正線電力設備異常，導致426次、4182次集電弓受損。台鐵公司表示，經電力單位巡查後，蘇澳新-東澳間東正線無異狀、侯硐-四腳亭間晚間6時9分恢復雙線正常運行，但三貂嶺-侯硐間東正線仍搶修中，目前總影響42列、1533分、旅客1萬4530人。

台鐵說明，受到宜蘭線（K7+600公里）瑞芳-四腳亭間東正線電力設備異常電力影響，導致426次、4182次集電弓受損，詳細事故原因由本公司運安處派員調查中，台鐵公司也於下午2時成立一級應變小組。

旅客接駁部分，4188次辦理鄰線接駁4182次旅客，228次旅客則換乘232次；此外，樹林-花蓮間、花蓮-台東間、台東-新左營間各級對號列車均開放站票以疏運旅客。

台鐵指出，經電力單位巡查，蘇澳新-東澳間東正線無異狀，下午4時起恢復雙線正常運轉；侯硐-四腳亭間經搶修後，已於晚間6時9分恢復正常運行；但三貂嶺-侯硐間東正線仍積極搶修中，西正線保持單線雙向運轉。截至晚間6時止，總計影響42列、1533分、旅客1萬4530人。

退、換票及改乘部分，旅客預定乘車班次因受電車線設備故障影響，致列車停駛、未及搭乘，或旅客無法搭乘，得自乘車日起一年內，持未經使用之車票至各車站售票窗口比照颱風警報退費規定辦理，免收退票手續費。

至車站售票窗口以外通路退票者，依通路商之規定扣手續費後退票款；使用信用卡購票旅客，可於乘車日起一年內，持原信用卡及車票正本，至各車站辦理退費至信用卡帳戶。

因受事故影響而中止乘車之旅客，得憑票自發生日起一年內請求退還票價，並免收退票手續費；持中斷區間臺鐵公司定期票旅客，依車站公告延長有效期間一日。

蘇澳 台鐵 瑞芳

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