北返車潮來了！國5紫爆「時速10公里」恐塞到深夜 明壅塞路段一次看

今天是清明連假第三天，西部國道下午起出現第一波北返車潮，預估一路壅塞至晚間8時才陸續紓解，部分路段如國5則從上午開始車多，並出現「紫爆」，預估恐塞到深夜。而明天是清明連假收假日，預估北返車流量為平日的1.4倍，全線有13易壅塞路段；省道也有12處路段需多注意。

今天為清明假期第3天，截至晚間6時，多處北向路段出現車多情形，其中，國5號宜蘭至頭城路段紫爆，時速僅10公里，其他北向路段時速也不到40公里。

高公局表示，西部國道今下午2時起，出現第一波北返車潮，並預估一路壅塞至晚間8時才陸續紓解，行車時間為平日的3至4倍，部分路段如國5則從上午開始車多，並恐一路塞到深夜，行車時間為平日的7倍。

而明天是清明連假收假日，高公局預估國交通量為平日的1.2倍，其中北返車潮是平日的1.4倍。而明天重點壅塞路段包含國1北向西螺至埔鹽系統、南屯至后里、苗栗至湖口；國3北向竹山至中興、草屯至霧峰、龍井至沙鹿、苑裡至後龍、大山至香山、關西至大溪；國5北向宜蘭至坪林；國4西向潭子系統至豐勢；國6西向東草屯至霧峰系統；國10西向仁武至左營端等。

省道部分，公路預估，明天上午仍有掃墓祭祖及觀光旅遊車潮，主要城際道路易壅塞路段包含台61線鳳鼻至香山及中彰大橋、台9線蘇花路廊及南迴公路、台1線水底寮至楓港路段。

銜接國道易壅塞處，則有台64線中和交流道、台65線土城交流道、台74線霧峰路段、台86線仁德系統、台88線鳳山至五甲路段；觀光風景區周邊路段，易壅塞路段包含台2線關渡至淡水路段、萬里至大武崙路段等。