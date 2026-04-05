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高雄春捲疑食物中毒67人就醫 毒物醫師：當心腸道嚴重受損引發敗血症

聯合報／ 記者沈能元／台北即時報導
高雄市正義市場爆發疑似春捲食物中毒案，通報人數已經上升至67人，高市衛生局稽查後勒令業者停業7天。記者徐白櫻／攝影
高雄市正義市場爆發疑似春捲食物中毒案，通報人數已經上升至67人，高市衛生局稽查後勒令業者停業7天。記者徐白櫻／攝影

高雄市正義市場爆發疑似春捲引發的食物中毒案，直至今天下午4時，高市衛生局共接獲9家醫療院所通報，就醫人數上升至67人。衛生局表示，其中49人就醫後返家休息、10人留院觀察，另有8人因腹瀉次數多、身體較為虛弱需要住院，目前生命徵象皆穩定，已勒令業者停業7天。

疑似食物中毒案，竟高達67人就醫。台北榮總臨床毒物與職業醫學部主任楊振昌說，若是不潔食物引發身體不適，症狀常有下吐下瀉，但病情嚴重時，一旦腸道黏膜不僅是單純的感染，而是遭受攻擊損傷，將引發合併發燒症狀的感染性腹瀉，甚至會出血、血壓降低、電解質不平衡、腎功能異常，更嚴重恐誘發敗血症，或有生命危險，這時就需要住院治療。

現在天氣悶熱、潮濕，如果食物沒有妥善保存，或是充分煮熟，依不同食材恐滋生不同的細菌。楊振昌說，如雞蛋可能有沙門氏菌、米麵類可能有仙人掌桿菌，蔬菜類可能有大腸桿菌，廚師的手部若有傷口則可能有金黃色葡萄球菌等。

楊振昌說，若要確定感染菌種，必須透過採檢食物製作環境、廚師手部檢體、患者糞便檢體等，以找出感染細菌。他提醒，目前天氣溫暖、潮濕為細菌、病毒容易生長的時候，所有購買的食物應盡速吃完，如果在室溫超過兩個小時就應冷藏，當吃完東西後，出現上吐下瀉等疑似食物中毒症狀，應盡速就醫。

高雄 食物中毒 敗血症

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