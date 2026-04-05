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國道湧現車潮多路段壅塞 國5北上「紫爆」時速不到20公里

中央社／ 台北5日電
清明節連假第3天，國5北上宜蘭到頭城路段呈現「紫爆」，時速不到20公里。圖／取自高速公路1968網頁
清明節連假第3天，國5北上宜蘭到頭城路段呈現「紫爆」，時速不到20公里。圖／取自高速公路1968網頁

今天是清明節連假第3天，根據國道即時路況，晚間6時左右，國道多路段壅塞，時速不到40公里，其中，國5北上宜蘭到頭城路段呈現「紫爆」，時速不到20公里。

午後陸續出現北返車潮，國道包含國1南向頭屋-銅鑼，北向大林-斗南、西螺-彰化、新竹系統-湖口；國3北向斗六-竹山、後龍-西濱、茄苳-寶山、高原-大溪；國6西向東草屯休息站-霧峰系統；國10西向仁武-左營端；國5北向宜蘭至坪林等路段都車多壅塞。

高公局發布新聞稿表示，截至下午5時，國道交通量為73.1百萬車公里，預估今天交通量為120百萬車公里。

高公局預估，今天國道壅塞狀況可能塞到隔天凌晨，才會紓解。

高公局表示，明天是清明連假收假日，預估重點壅塞路段為國1北向西螺-埔鹽系統、南屯-后里、苗栗-湖口；國3北向竹山-中興、草屯-霧峰、龍井-沙鹿、苑裡-後龍、大山-香山、關西-大溪。

國5北向宜蘭-坪林；國4西向潭子系統-豐勢；國6西向東草屯-霧峰系統；國10西向仁武-左營端等路段。

高公局建議，西部國道北向用路人，南部地區於上午9時前出發、中部地區於中午12時前出發，國5北向用路人於上午9時前出發。

高公局表示，明天國道相關疏導措施，包括中午12時到晚間9時封閉國1虎尾、埔鹽系統及國3西濱北向入口；下午1時到晚間6時國5蘇澳、羅東、宜蘭及頭城北向入口高乘載管制；單一費率、凌晨0時到清晨5時暫停收費、開放路肩、替代道路、匝道儀控等。

省道方面，公路局表示，預估部分省道主要幹道、銜接國道路段及觀光風景區周邊路段自上午起仍將湧現車潮，在銜接高速公路部分，包含台64線銜接國3中和交流道、台65線銜接國3土城交流道、台74線銜接國3霧峰路段西向、台86線仁德系統、台88線鳳山到五甲路段西向。

在省道主要幹道，包含台61線鳳鼻至香山北向及台61線中彰大橋北向、台9線蘇花路廊北向及南迴公路、台1線水底寮到楓港路段北向；在觀光風景區周邊路段，包含台2線關渡至淡水路段、萬里至大武崙路段等。

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