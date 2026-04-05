受害者暴增至67人！高雄春捲食安案18人尚未出院 勒令停業7天

高雄市正義市場爆發疑似春捲引發的食物中毒案，直至今天下午4時，高市衛生局共接獲9家醫療院所通報，就醫人數上升至67人。衛生局表示，其中49人就醫後返家休息、10人留院觀察，另有8人因腹瀉次數多、身體較為虛弱需要住院，目前生命徵象皆穩定，已勒令業者停業7天。

4月4日上午11時後，陸續有消費者因食用正義市場內一家攤商春捲後身體不舒服，因腹瀉、嘔吐、腹痛、噁心、發燒等腸胃道不適症狀就醫治療。高市衛生局獲報後今天上午緊急前往市場稽查，但現場只有春捲皮，已無昨日銷售的春捲餡料可取樣檢驗。

高市衛生局表示，今日現場依GHP規範稽查，該業者多項不合格，當場責令業者即日起停業7日，待複查合格後始得營業。如業者不配合繼續營業，將依「食品安全衛生管理法」第41條暨同法47條規定，裁罰3萬元以上300萬元以下罰鍰。

衛生局進一步表示，經查本案攤商沒有投保產品責任險，消費者若證實因食品中毒就醫，依法可依據「就醫單據（如診斷證明書），針對醫療費用、減少工作收入、精神慰撫金等損害請求賠償，倘若雙方若無處理共識，消費者可向市府消費者服務中心（專線：1950）申訴尋求協助。