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台鐵瑞芳-四腳亭電力設備故障 3區間列車開放站票疏運

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
228次普悠瑪號與4182次區間傳車集電弓受損，目前宜蘭線雙向不通。圖／截自「三鐵情報社：事故通報與鐵道事件分享」臉書粉專
228次普悠瑪號與4182次區間傳車集電弓受損，目前宜蘭線雙向不通。圖／截自「三鐵情報社：事故通報與鐵道事件分享」臉書粉專

清明連假台鐵又發生有集電弓損壞的情況，瑞芳-四腳亭間因東正線電力設備異常，426次、4182次集電弓受損，下午1時50分起東正線封鎖，以西正線單線雙向運轉，詳細事故由運安處派員調查中，經電力單位巡查，蘇澳新-東澳間東正線無異狀，下午4時起已恢復雙線正常運轉。

台鐵官網稍早指出，三貂嶺-四腳亭站間因電力設備故障，下午1時50分起，四腳亭-瑞芳-侯桐-三貂嶺間東正線封鎖，以西正線單線雙向運轉，上下行列車均有延誤；蘇澳新-東澳也因電力設備故障，下午2時20分起蘇澳新-東澳東正線封鎖，以西正線單線雙向運轉，上下行列車均有延誤。

台鐵表示，今下午1時31分猴硐-三貂嶺間東正線4182次區間車因集電弓受損請求救援，計畫以4188次辦理鄰線接駁；228次自強號行經四腳亭-瑞芳間自動降弓，滑進瑞芳，經司機員查看後回報第6車集電弓受損，請求救援，旅客換乘232次。

台鐵說明，受到宜蘭線（K7+600公里）瑞芳-四腳亭間東正線電力設備異常電力影響，導致426次、4182次集電弓受損，詳細事故原因由本公司運安處派員調查中，台鐵公司也於下午2時成立一級應變小組。

旅客接駁部分，4188次辦理鄰線接駁4182次旅客，228次旅客則換乘232次；樹林-花蓮間、花蓮-台東間、台東-新左營間各級對號列車均開放站票以疏運旅客。

台鐵表示，事故發生後，電力單位已趕赴現場搶修中，經電力單位巡查，蘇澳新=東澳間東正線無異狀，16時起恢復雙線正常運轉，影響車次還在統計中。

至於退、換票及改乘部分，台鐵說明，旅客預定乘車班次因受電車線設備故障影響，致列車停駛、未及搭乘，或旅客無法搭乘，得自乘車日起一年內，持未經使用之車票至各車站售票窗口比照颱風警報退費規定辦理，免收退票手續費。

至車站售票窗口以外通路退票者，依通路商之規定扣手續費後退票款；使用信用卡購票旅客，可於乘車日起一年內，持原信用卡及車票正本，至各車站辦理退費至信用卡帳戶。

因受事故影響而中止乘車之旅客，得憑票自發生日起一年內請求退還票價，並免收退票手續費；持中斷區間臺鐵公司定期票旅客，依車站公告延長有效期間一日。

蘇澳 台鐵 瑞芳

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