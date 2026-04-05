振興醫院創辦人蔣宋美齡女士冥誕紀念 院長：秉持慈善心理念不變

振興醫院日前舉辦「創辦人蔣宋美齡女士129歲冥誕感恩紀念」。振興醫院長魏崢表示，振興醫院一路走來，從早年小兒麻痺孩童復健照護，逐步發展成今日的全科醫院，始終秉持蔣夫人所留下的「慈善心，服務情」創院理念，持續守護每一位需要幫助的病人與家庭。

魏崢說，振興醫院設立時，主要是當時小兒麻痺患者多，選擇在該院設立復健科，為當時東南亞最大、最先進的復健醫學中心，成立後，許多其他國家紛紛前來參訪。由於，蔣宋美齡女士十分愛小孩，經常來到醫院探視病童，關心其生存權、工作權，進而納入職能、語言等治療。

「希望把蔣宋美齡女士對小孩的愛，擴及至全國民眾。」魏崢指出，感謝醫院所有同仁將這份心意傳承下去，持續照顧國人的健康。

曾照護蔣夫人的護理師鄭菁慧說，照顧過程中，有一次鼓起用氣對蔣夫人說，「夫人，您怎麼看待您的一生」，原因是當時看了電影「宋家王朝」，看完之後發現，電影裡對蔣夫人有正反不同的看法。蔣夫人聽到問題後，看著她說，「這件事，我不需要說什麼，就讓歷史去評比」。

「這件事情上，蔣夫人教我的，讓我學到她的氣度。」鄭菁慧說，如蔣夫人一個真正在做事的人，不會想到處對別人說，自己做了多少事，而是旁人一定都會看到的，「蔣夫人是百年風華，更是在面對歲月時的從容」。

鄭菁慧說，照護蔣夫人期間，這些細膩而暖心的片段，從照護中的一句問候、一份理解，到陪伴走過重要時刻的溫柔與耐心，都讓人深深感受到，醫療現場除了專業，更有人與人之間真誠的關懷。

另，曾在院內接受治療的牧師吳進忠，也分享生命中的珍貴經歷，談起自己與振興醫院的緣分，以及對蔣夫人的回憶，讓現場來賓一同回望那段充滿感念的時光。而曾在院內接受治療的最高、地方法院調解委員蔡忠雄，則分享自己在振興醫院接受治療的生命故事，讓大家看見醫療陪伴對人生帶來的力量與意義。