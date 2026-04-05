中部以北晚間轉雨 周二雨勢最劇烈全台防雷雨

氣象署表示，今晚起中部以北轉有短暫陣雨或雷雨，明天鋒面接近、7日影響，7日是未來一周降雨最劇烈的一天，全台防雷雨，北部地區有局部大雨；8日降雨趨緩，9日起天氣回穩、偏暖熱。

中央氣象署預報員林定宜告訴中央社記者，今晚起華南水氣移入，天氣不穩定，中部以北有短暫陣雨或雷雨，並有局部較大雨勢，南部地區則是明天清晨有零星短暫陣雨；明天鋒面逐漸接近，中部以北地區仍有短暫陣雨或雷雨，其他地區多雲，午後有局部短暫雷陣雨。

林定宜指出，7日起受鋒面影響及東北季風增強，是未來一周降雨最劇烈的一天，全台防雷雨，中部以北、東北部有較強對流，注意短延時強降雨，北部地區防局部大雨。

林定宜表示，8日東北季風減弱，降雨逐漸緩和，清晨北部及東北部地區有局部短暫陣雨，其他地區為零星短暫陣雨，白天起東半部地區仍有局部短暫陣雨，其他地區為多雲到晴，午後山區有局部短暫雷陣雨。

林定宜提到，8日晚間起轉偏南風，9日至12日為偏西南風，天氣穩定、偏暖熱。

氣溫方面，林定宜指出，明天各地高溫約攝氏28至32度，低溫約19至23度；7日東北季風增強，新竹以北略降溫，苗栗以南、台東仍有30度以上高溫，台東地區並留意可能有局部焚風發生，各地低溫變化不大；9日至12日再回溫，高溫回升到28至32度。

林定宜提醒，明天馬祖有低雲或局部霧，明晚起至7日上午金門有低雲或局部霧，影響能見度。雖然部分模式模擬未來一周可能有熱帶擾動，但由於各家模式分歧大，仍需持續觀察。