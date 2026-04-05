快訊

清明收假傳噩耗…20歲女騎士深夜擦撞聯結車 捲入車輪慘遭輾斃

獨／工作34年台南市政府竟拒給退休金 她提告求償法院判要給44萬

雨區擴大！10縣市大雨特報 防短延時強降雨

聽新聞
0:00 / 0:00

中部以北晚間轉雨 周二雨勢最劇烈全台防雷雨

中央社／ 記者張雄風台北5日電

氣象署表示，今晚起中部以北轉有短暫陣雨或雷雨，明天鋒面接近、7日影響，7日是未來一周降雨最劇烈的一天，全台防雷雨，北部地區有局部大雨；8日降雨趨緩，9日起天氣回穩、偏暖熱。

中央氣象署預報員林定宜告訴中央社記者，今晚起華南水氣移入，天氣不穩定，中部以北有短暫陣雨或雷雨，並有局部較大雨勢，南部地區則是明天清晨有零星短暫陣雨；明天鋒面逐漸接近，中部以北地區仍有短暫陣雨或雷雨，其他地區多雲，午後有局部短暫雷陣雨。

林定宜指出，7日起受鋒面影響及東北季風增強，是未來一周降雨最劇烈的一天，全台防雷雨，中部以北、東北部有較強對流，注意短延時強降雨，北部地區防局部大雨。

林定宜表示，8日東北季風減弱，降雨逐漸緩和，清晨北部及東北部地區有局部短暫陣雨，其他地區為零星短暫陣雨，白天起東半部地區仍有局部短暫陣雨，其他地區為多雲到晴，午後山區有局部短暫雷陣雨。

林定宜提到，8日晚間起轉偏南風，9日至12日為偏西南風，天氣穩定、偏暖熱。

氣溫方面，林定宜指出，明天各地高溫約攝氏28至32度，低溫約19至23度；7日東北季風增強，新竹以北略降溫，苗栗以南、台東仍有30度以上高溫，台東地區並留意可能有局部焚風發生，各地低溫變化不大；9日至12日再回溫，高溫回升到28至32度。

林定宜提醒，明天馬祖有低雲或局部霧，明晚起至7日上午金門有低雲或局部霧，影響能見度。雖然部分模式模擬未來一周可能有熱帶擾動，但由於各家模式分歧大，仍需持續觀察。

高溫 中央社 東北季風

延伸閱讀

今晚中部以北有大雨 氣象署：周二鋒面再南下全台有雨北台轉涼

影／玉山昨雨夾雪目前積雪2公分 唯美雪景曝光

強對流降雨又要來了！天氣風險：周二前天氣不穩定各地有陣雨或雷雨

今降雨減緩 吳德榮：周二鋒面再南下伴雷陣雨

相關新聞

雨區擴大！10縣市大雨特報 防短延時強降雨

雨區擴大！中央氣象署上午10時45分針對北北基桃等10縣市發布大雨特報。指出鋒面接近，易有短延時強降雨，今（６）日苗栗以北地區及台中、南投、花蓮山區有局部大雨發生的機率，請注意雷擊及強陣風，山區請慎防坍方及落石，低窪地區請慎防積水。

區間車撞傾倒路樹！台鐵內灣線暫駛 竹東=內灣間啟動公路接駁

今天是清明連假收假日，台鐵一早就發生事故，台鐵公司表示，今早8時35分1806次區間車，於合興=富貴間(K24+800)撞到侵入路線的傾倒路樹，所幸無人員受傷，列車尾燈破損一顆不影響行車，但1806次無法繼續前行，退回九讚頭折返作1807次回北新竹。

收假日濃霧攪局金馬空運大亂 多數航班取消影響旅客約464人

收假日離島交通再度受到天候攪局。金門與馬祖今日上午出現濃霧，當中金門雖地面能見度約達1200公尺，但雲幕高度僅約200至300公尺，不符飛機降落標準，導致多架航班無法降落、被迫返航。統計至上午10時許，已取消5班航班，預估影響旅客約464人。馬祖則還未開場。

鋒面接近！8縣市大雨特報 防短延時強降雨

中央氣象署上午9時20分針對北北基桃等8縣市發布大雨特報，指出鋒面接近，易有短延時強降雨，今(6)日苗栗以北地區及台中山區有局部大雨發生的機率，請注意雷擊及強陣風，山區請慎防坍方及落石，低窪地區請慎防積水。

國5狂塞至凌晨2點半 用路人哀號開5小時才到台北 今上午車流已湧現

清明連假很多人開車回家掃墓，造成收假前一天國5的車流湧現，總量高達3萬7598輛次，有用路人昨晚7時許上路，晚上12時才回台北，狂塞5小時，哀號這中間只下去尿尿一次。坪林行控中心表示，昨天確實是清明北上連假交通最「爆量」的一天，今凌晨2時30分才紓解。

小便有泡泡！ 超過「這時間」未消散恐是腎臟拉警報 醫：注意三關鍵

尿液有泡泡，不一定代表腎臟生病，但如果泡沫細緻、如啤酒般，且超過5分鐘仍未消散，就要小心是病理性蛋白尿，可能是腎臟病警訊。腎臟科醫師洪永祥指出，小便像一杯剛倒出來的生啤酒，泡泡多且又細又綿密，千萬不要再拖延，盡快就醫檢查腎功能。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。