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12萬元補助遲到3個月 住宿機構家屬獨扛負擔

中央社／ 台北5日電

12萬元住宿式服務機構使用者補助，至今遲到3個月，家屬獨扛負擔，質疑是總預算未審。衛福部說明，相關經費與今年總預算無關，已轉地方政府撥發，接獲反映會協助了解進度。

今年87歲的阿蘭奶奶（化名）患有失智，加上行動不便，住在住宿型機構多年，「是第一次到現在還沒拿到補助」，阿蘭奶奶的媳婦李姓女子告訴中央社記者，去年底申請住宿式服務機構使用者補助，至今這筆錢仍未進帳，以過去的申請經驗，大約在1月初就會拿到，明顯已延宕3個月。

「不知道該怎麼辦。」李姓女子說，阿蘭奶奶住宿式機構每月費用新台幣3.2萬元，過去每月可獲補助1萬元，全年12萬元，真的明顯減輕負擔，但如今這筆超過10萬元的補助一天沒下來，她就擔心一天，現在和丈夫的兄弟姐妹們平均分擔，只能無力地慢慢等補助入帳的那一天到來。

根據衛生福利部長期照顧司資料，住宿式服務使用者補助方案自108年起辦理，針對入住指定7類機構且所得稅額未達20%的住民，依稅率級距給予最高每人每年6萬元補助；自112年起，針對長照需要等級達4級以上的住民，調增補助為每人每年12萬元，並取消排富規定。

長照司副司長吳希文表示，根據統計，目前住宿機構的使用者約有10.1萬人左右。這筆住宿式服務使用者補助款項的延遲與今年總預算審查進度無關，因為它屬於撥付去年度的經費。吳希文強調相關經費已由衛福部轉給地方政府，仍待進一步釐清經費延遲主因。

吳希文說，按照標準申請流程進度，去年底提出住宿式服務使用者補助申請後，初審通常在1個月內完成；若資料完整沒有缺漏、無須補件者，審查通過後應於2週內撥款給申請者；過去確實偶爾會接到民眾反映住宿式服務使用者補助遲到。

吳希文補充說明，若接獲民眾反映住宿式服務使用者補助延遲的問題，相關單位會協助與地方政府了解進度。民眾也可以直接向地方政府詢問，或撥打衛福部設立的長照服務專線1966，聯繫照管中心，由專人協助轉接至相關單位。

長照 住宿

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