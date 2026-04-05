快訊

清明收假傳噩耗…20歲女騎士深夜擦撞聯結車 捲入車輪慘遭輾斃

獨／工作34年台南市政府竟拒給退休金 她提告求償法院判要給44萬

雨區擴大！10縣市大雨特報 防短延時強降雨

聽新聞
0:00 / 0:00

部分集電弓搶修！台鐵宜蘭蘇澳新至東澳恢復正常 開放對號車站票疏運

聯合報／ 記者戴永華／宜蘭即時報導
部分列車的集電弓受損已經修復，蘇澳新=東澳站之間恢復通行，台鐵也開放台北=花蓮=台東=高雄=新左營（順逆行）對號車可以站票，直到搶修完成。圖／翻攝三鐵情報社
部分列車的集電弓受損已經修復，蘇澳新=東澳站之間恢復通行，台鐵也開放台北=花蓮=台東=高雄=新左營（順逆行）對號車可以站票，直到搶修完成。圖／翻攝三鐵情報社

清明連假第3天，台鐵3列車發生集電弓受損，影響宜蘭線的四腳亭-瑞芳-侯桐-三貂嶺間東正線封鎖，北迴線蘇澳新=東澳間東正線封鎖，只有西正線可維持單線雙向通行。截至下午4時許，蘇澳新=東澳間已搶修恢復，台鐵也開放台北=花蓮=台東=高雄=新左營（順逆行）對號車可以站票，直到搶修完成。

228次自強號與4182次區間車的集電弓受損，下午1時30分許，位於四腳亭-瑞芳-侯桐-三貂嶺間，以4188次辦理鄰線接駁；228次自強號行經四腳亭=瑞芳間自動降弓，滑進瑞芳，經司機員查看回報第6車集電弓受損，旅客換乘232次。

台鐵為確保行車安全，13時50分起四腳亭=瑞芳=侯硐=三貂嶺間東正線封鎖，以西正線單線雙向運轉。

至於426次自強號列車行駛到永樂站監視時發現後端集電弓異常，東澳站停車查看後司機員回報後端集電弓遺失，另有兩組集電弓正常可行駛，下午14時20起蘇澳新站至東澳間的東正線封鎖，進行檢查後已於下午4時許恢復正常。

此次集電弓事故造成列車延誤，台鐵緊急開放台北=花蓮=台東=高雄=新左營（順逆行）對號車都可以買站票，加強疏運，直到搶修完成。

部分列車的集電弓受損已經修復，蘇澳新=東澳站之間恢復通行，台鐵也開放台北=花蓮=台東=高雄=新左營（順逆行）對號車可以站票，直到搶修完成。圖／翻攝三鐵情報社
部分列車的集電弓受損已經修復，蘇澳新=東澳站之間恢復通行，台鐵也開放台北=花蓮=台東=高雄=新左營（順逆行）對號車可以站票，直到搶修完成。圖／翻攝三鐵情報社

高雄 花蓮 台東 台鐵

延伸閱讀

台鐵3列車集電弓受損搶修 宜蘭線及北迴線列車延誤通行

台鐵2路段電力設備故障 東正線封鎖、雙向列車延誤

烏龍…桃園車站傳「行人闖軌」 台鐵南北列車一度延誤大亂

大雨狂炸路斷！台鐵搶修苗栗=竹南間恢復雙線通車 補償措施出爐

相關新聞

雨區擴大！10縣市大雨特報 防短延時強降雨

雨區擴大！中央氣象署上午10時45分針對北北基桃等10縣市發布大雨特報。指出鋒面接近，易有短延時強降雨，今（６）日苗栗以北地區及台中、南投、花蓮山區有局部大雨發生的機率，請注意雷擊及強陣風，山區請慎防坍方及落石，低窪地區請慎防積水。

區間車撞傾倒路樹！台鐵內灣線暫駛 竹東=內灣間啟動公路接駁

今天是清明連假收假日，台鐵一早就發生事故，台鐵公司表示，今早8時35分1806次區間車，於合興=富貴間(K24+800)撞到侵入路線的傾倒路樹，所幸無人員受傷，列車尾燈破損一顆不影響行車，但1806次無法繼續前行，退回九讚頭折返作1807次回北新竹。

收假日濃霧攪局金馬空運大亂 多數航班取消影響旅客約464人

收假日離島交通再度受到天候攪局。金門與馬祖今日上午出現濃霧，當中金門雖地面能見度約達1200公尺，但雲幕高度僅約200至300公尺，不符飛機降落標準，導致多架航班無法降落、被迫返航。統計至上午10時許，已取消5班航班，預估影響旅客約464人。馬祖則還未開場。

鋒面接近！8縣市大雨特報 防短延時強降雨

中央氣象署上午9時20分針對北北基桃等8縣市發布大雨特報，指出鋒面接近，易有短延時強降雨，今(6)日苗栗以北地區及台中山區有局部大雨發生的機率，請注意雷擊及強陣風，山區請慎防坍方及落石，低窪地區請慎防積水。

國5狂塞至凌晨2點半 用路人哀號開5小時才到台北 今上午車流已湧現

清明連假很多人開車回家掃墓，造成收假前一天國5的車流湧現，總量高達3萬7598輛次，有用路人昨晚7時許上路，晚上12時才回台北，狂塞5小時，哀號這中間只下去尿尿一次。坪林行控中心表示，昨天確實是清明北上連假交通最「爆量」的一天，今凌晨2時30分才紓解。

失智症能假裝嗎？ 醫：健忘、迷路可以模仿 但「這一點」騙不了人

如今，超高齡社會下，愈來愈多人罹患失智症，但其不僅是醫療議題，更是照顧問題。可是，失智症能「假裝」嗎？睿鳴堂中醫診所院長、中醫師吳宛容說，從表面來看，失智症的部分症狀確實可能被模仿，例如健忘、重複提問、迷路或情緒淡漠。但失智症是一種持續進行、影響全面認知功能的退化性疾病，不僅涉及記憶力，還包括語言能力、判斷力、空間感與人格變化。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。