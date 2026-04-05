部分集電弓搶修！台鐵宜蘭蘇澳新至東澳恢復正常 開放對號車站票疏運

清明連假第3天，台鐵3列車發生集電弓受損，影響宜蘭線的四腳亭-瑞芳-侯桐-三貂嶺間東正線封鎖，北迴線蘇澳新=東澳間東正線封鎖，只有西正線可維持單線雙向通行。截至下午4時許，蘇澳新=東澳間已搶修恢復，台鐵也開放台北=花蓮=台東=高雄=新左營（順逆行）對號車可以站票，直到搶修完成。

228次自強號與4182次區間車的集電弓受損，下午1時30分許，位於四腳亭-瑞芳-侯桐-三貂嶺間，以4188次辦理鄰線接駁；228次自強號行經四腳亭=瑞芳間自動降弓，滑進瑞芳，經司機員查看回報第6車集電弓受損，旅客換乘232次。

台鐵為確保行車安全，13時50分起四腳亭=瑞芳=侯硐=三貂嶺間東正線封鎖，以西正線單線雙向運轉。

至於426次自強號列車行駛到永樂站監視時發現後端集電弓異常，東澳站停車查看後司機員回報後端集電弓遺失，另有兩組集電弓正常可行駛，下午14時20起蘇澳新站至東澳間的東正線封鎖，進行檢查後已於下午4時許恢復正常。

此次集電弓事故造成列車延誤，台鐵緊急開放台北=花蓮=台東=高雄=新左營（順逆行）對號車都可以買站票，加強疏運，直到搶修完成。