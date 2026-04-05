台鐵3列車集電弓受損搶修 宜蘭線及北迴線列車延誤通行

清明連假第3天，台鐵有3班列車發生集電弓受損，影響宜蘭線的四腳亭-瑞芳-侯桐-三貂嶺間東正線封鎖，北迴線蘇澳新=東澳間東正線封鎖，目前只有西正線可以通，單線雙向通行。目前南下班次受影響比較嚴重，部分列車延誤40分鐘。今天宜蘭站乘客不多，等候列車通行，預計6時搶修恢復。

228次自強號與4182次區間車的集電弓受損，位於四腳亭-瑞芳-侯桐-三貂嶺間。台鐵表示，下午13時31分於猴硐=三貂嶺間東正線4182次區間車因集電弓受損請求救援，以4188次辦理鄰線接駁；228次自強號行經四腳亭=瑞芳間自動降弓，滑進瑞芳，經司機員查看回報第6車集電弓受損，旅客換乘232次。

台鐵表示，為確保行車安全，13時50分起四腳亭=瑞芳=侯硐=三貂嶺間東正線封鎖，以西正線單線雙向運轉，目前成立一級應變小組因應處理。

至於426次自強號列車，下午行駛到永樂站監視時發現後端集電弓異常，東澳站停車查看後司機員回報後端集電弓遺失。台鐵表示，由於426次列車的另外兩組集電弓正常，可以行駛，列車將於花蓮更換，下午14時20起蘇澳新站至東澳間的東正線封鎖，全面進行檢查。

台鐵自從去年調漲票價後，宜蘭到台北的自強號車票就要300多元，以致北上乘客多選擇搭乘國道客運，今天集電弓意外所造成影響，以南下列車受延誤較嚴重，北上影響程度較小，車站等候的人潮不多。

台鐵列車的集電弓意外造成影響，以南下列車受延誤比較嚴重，部分南下列車延誤約40分鐘，北上列車影響程度較小。圖／民眾提供

台鐵列車的集電弓意外造成影響，以南下列車受延誤比較嚴重，北上列車影響程度較小，車站等候的人潮不多。圖／民眾提供