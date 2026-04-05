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台灣人以前不吃牛肉？ 160年前碑文破解

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牛肉麵示意圖。圖／AI生成
牛肉麵示意圖。圖／AI生成

【聚傳媒特約記者陳冠宇報導】很多人以為，台灣人以前是不吃牛肉的，到了日治時期之後才慢慢開始吃。針對這個說法，中華傳播管理學會的「歷史查核計畫」發現，現存很多清朝文獻都有清楚記載，可知台灣人不吃牛肉其實不是歷史事實。

先說台灣牛的歷史。台灣本來是沒有牛的，現在說的台灣黃牛、台灣水牛，都不是台灣原生種，而是外來種。

台灣早就有黃牛，是先民帶來。先民渡海來台，有沒有帶黃牛來？有一種說法是漢人來台前，西部海岸的平埔族人已開始飼養黃牛。西元六世紀之後，黃牛跟隨先民陸續移入台灣。但是因為文獻缺漏，難以考證。

有文獻清楚提到黃牛來台，遠者不論，起碼在明朝末年已有相關記載，當時大學者黃宗羲撰寫的《賜姓始末》提到：鄭芝龍「招飢民數萬人，人給銀三兩，三人給牛一頭，用海舶載至台灣，令其茇舍開墾荒土為田。

閩南耕田，用的就是黃牛，這也是台灣黃牛的祖先。

荷蘭人統治時期，在西元1624年從爪哇引進水牛。有人認為荷蘭人在同一時期從澎湖、漳洲、印度等地區也引進了黃牛。但在此之前，台灣已有黃牛。

台灣人吃牛嗎？答案是肯定的。萬一遇到饑荒，台灣還發生過吃人慘事，何況是牛。

歷代官府因為認為牛有助於耕作，都禁止殺牛。明朝律例已有規定：「凡私宰自己馬牛者，杖一百。」

清朝的《大清律令》一字不改，照抄明朝律例，規定：「凡私宰自己馬牛者，杖一百。」

全數規定士進禁止私宰，如果是自然老死或病死的牛，向官府申報之後可以合法食用。

當然，有些農民因為感恩牛幫忙耕田，所以不吃牛。但農家的牛隻年老之後，雖然自己不宰殺，多數還是賣給牛販。牛販買牛做什麼？可想而知。

說台灣人不吃牛，主要就是因為農民感恩。但，不吃牛的主力，就是感恩的農民而已。

同治五年、西元1866年在高雄鳳山立了一塊石碑，名為「禁私宰耕牛碑」，提供了鐵證。這塊石碑提到：「竊宰牛之禁，風廢已久」，也就是禁止宰牛的規定，當時荒廢已久。

民間為什麼要違反規定去宰殺可以耕作的牛？當然是為了吃。所以台灣人不吃牛嗎？被石碑刻記的文獻推翻。

這塊石碑的立碑者是「署福建台灣南淡等處地方協鎮府凌」，然後就破題直說「為嚴禁私宰耕牛事」，碑文還提及「查私宰耕牛，業經本協鎮暨各前協鎮出示嚴禁在案。」也就是以前就發過公告嚴禁了。碑文還強調「如有病斃牛隻，亦須赴轅稟報驗明，不得私自開剝」。

台灣人早在日治時期之前就吃牛，清朝時期的台灣菜單就有牛肉菜色，到了日治時期，都市人常吃牛肉，只有鄉下與務農者較少吃牛肉。

《台灣日日新報》在西元1907年的專欄介紹台灣料理，已有「紅燒牛肉」。

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黃牛 農業部 漢人

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