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下班小腿襪痕消不掉？營養師揭水腫8原因 「1動作」在家自我檢測

聯合新聞網／ 綜合報導
營養師建議，民眾可用食指按壓小腿兩側5至10秒，若放開後超過20秒仍未回彈，恐是重度水腫，應盡速就醫檢查肝、腎或心臟功能。示意圖／ingimage
營養師建議，民眾可用食指按壓小腿兩側5至10秒，若放開後超過20秒仍未回彈，恐是重度水腫，應盡速就醫檢查肝、腎或心臟功能。示意圖／ingimage

下班脫下襪子發現勒痕久久不退，或是早晨起床覺得鞋子變緊，都是水腫的常見表現。許多人誤以為水腫是因為「水喝太多」而開始限制飲水，營養師李婉萍特別澄清，這其實是常見的迷思，除非有特定疾病，否則規律喝水反而是促進循環、消除水腫的關鍵。

李婉萍在臉書粉專發文解析，引發水腫的原因十分多元，從生活習慣到器官病變都有可能，大致可歸納為以下8種情況：

1.週期性水腫：因長時間久坐、久站，或是女性經期前後、懷孕期間導致的生理性水分滯留。

2.營養不良與肝硬化當身體蛋白質攝取不足時，會造成血液中的白蛋白過低、血管滲透壓不足，進而引發水腫。

3.血管性水腫：例如深層靜脈血栓或靜脈機能不全所引起。

4.黏液性水腫：通常與甲狀腺功能異常有關。

5.淋巴水腫：因淋巴液回流受阻導致，臨床上常見於單側肢體水腫。

6.脂肪水腫：幾乎都發生在女性身上，且容易伴隨慢性疼痛與皮膚瘀青等症狀。

7.心臟衰竭：因心臟輸出血液的能力不足，導致血液堆積於下肢。

8.腎臟疾病：腎功能受損導致代謝鹽分能力下降，或是尿液排出過多蛋白質所致。

若想透過飲食改善水腫體質，李婉萍建議民眾日常飲食應掌握「低鈉、多喝水、高蛋白、護肝」四大核心原則，並分享了一套實用的抗水腫一日菜單供參考：

早餐：藍莓無糖優格，搭配生鮮蔬菜沙拉與黑咖啡，開啟無負擔的一天。

午餐：青醬嫩雞燉飯，補充足夠的優質蛋白質。

晚餐：以菠菜、蘑菇、彩椒製作的蔬菜煎蛋捲，搭配一碗番茄羅宋湯，攝取豐富膳食纖維與抗氧化營養素。

民眾平時也可在家進行簡單的水腫程度檢測。李婉萍傳授一招小撇步：用食指按壓小腿兩側約5至10秒，放開後觀察皮膚恢復的狀況。如果凹陷處的回彈時間超過20秒，代表可能屬於重度或全身性水腫，這類情況通常與肝、腎、心臟等內部器官病變有關，建議盡早尋求專業醫師協助檢查，以免延誤病情。

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