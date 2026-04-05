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高麗菜「這2處」最營養卻常被扔 專家教1招秒變神級小菜

聯合新聞網／ 綜合報導
高麗菜的外葉與菜心雖然口感較硬且帶有青草味，但富含營養。建議利用鹽、砂糖與少許醋將其醃製，並冷藏保存作為百搭常備菜。聯合報系資料照
高麗菜的外葉與菜心雖然口感較硬且帶有青草味，但富含營養。建議利用鹽、砂糖與少許醋將其醃製，並冷藏保存作為百搭常備菜。聯合報系資料照

高麗菜清甜爽脆，是許多家庭餐桌上的常客，不過多數人在備料時，往往會順手將口感偏硬的菜心與最外層的綠葉切除丟棄。對此，日本營養師小田真規子提醒，這兩個部位其實蘊含極高的營養價值，只要掌握簡單的處理訣竅，就能將原本可能丟進廚餘桶的邊角料，化為省錢又好吃的佳餚。

據日媒報導，針對外葉與菜心容易帶有青澀味及纖維較粗的缺點，小田真規子推薦使用「鹽醃法」來破解。民眾可以將外層菜葉切成方便入口的小塊（約2公分見方），菜心則切成薄片。

取約300公克的份量放入保鮮密封袋中，加入鹽巴與砂糖各1小匙，隔著袋子輕輕搓揉均勻，靜置約1小時讓蔬菜軟化後，最後拌入1小匙白醋即算完成。這款基礎醃菜放進冰箱冷藏約可保存一星期，不僅能直接當作開胃涼拌菜，還能隨時拿來炒菜、燉煮，或是切碎混入塔塔醬中，實用度極高。

善用事前醃製好的高麗菜，還能大幅縮短日常下廚的烹煮時間。小田真規子進一步分享了兩道延伸的省時食譜：第一道是清爽的「高麗菜雞肉湯」，只需將適量的鹽醃高麗菜與對切雞翅中段放入水中，開火燉煮約10分鐘，起鍋前加點醬油與胡椒提味，就能迅速端出一鍋湯頭鮮甜的溫暖湯品。

第二道則是大人小孩都難以抗拒的「鮪魚高麗菜煎餅」，只要將醃好的菜葉切成細絲，與瀝乾油汁的鮪魚罐頭一起混入雞蛋麵糊中，下平底鍋雙面煎至金黃酥脆即可上桌。這種「零浪費」的食材運用法，不但完美賦予蔬菜邊角料全新風味，無形中也幫家庭主婦們省下不少伙食費。

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