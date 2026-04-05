濁水溪畔遭棄置大量雞屎廢棄物 蒼蠅大軍入侵彰化溪州居民狂搶捕蠅板

彰化縣溪州鄉濁水溪河床旁近日被棄置疑似一包包的雞屎廢棄物，尤其南風吹來，更引來蒼蠅大軍入侵，由於正值清明祭祖期間，端上桌拜拜的菜也被蒼蠅汙染，大家氣得說「到底是拜祖先、還是拜虎神（蒼蠅）」，縣議員李俊諭表示，雞屎包疑似是有機肥，已通報環保局清查汙染原因。

李俊諭表示，這二天接到民眾陳情，溪州鄉潮洋村、張厝村、菜公村村內蒼蠅暴增，居民說，這二日清明節拜拜時，蒼蠅到處飛，飛到要拜拜的菜上，飯菜根本不能吃了，他們嚇得要去買捕蠅板，才發現捕蠅板都被買光光，跑了二家才買到，原來村內都在受蒼蠅大軍攻擊，大家都在搶買捕蠅板。

李俊諭說，他們出動無人機找汙染源，發現在濁水溪河床旁有一包包疑似廢棄物，原以為是被亂丟垃圾，才引來蒼蠅，今天和村民前往勘查，才發現應是不明農民放置的雞屎肥料，但到底是被棄置，還是還要使用也在釐清中。

環保局長江培根表示，接獲議員和居民陳情後，今天已派員清查汙染源，若是農民使用雞屎等有機肥也應要經過腐熟等發酵過程，避免造成臭味等汙染，若是未經適當處理，而造成汙染，依廢清法可處1200元以上、6千元以下罰金。

溪州鄉近日有3村被蒼蠅大軍入侵，不少民眾清明祭祖時端上桌拜拜的菜也被蒼蠅汙染。圖／李俊諭提供

溪州鄉近日有3村被蒼蠅大軍入侵，縣議員李俊諭居民忙著買捕蠅板，捕蠅板上黏著大批蒼蠅很嚇人。圖／李俊諭提供