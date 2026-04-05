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台鐵2路段電力設備故障 東正線封鎖、雙向列車延誤

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
228次普悠瑪號與4182次區間傳車集電弓受損，目前宜蘭線雙向不通。圖／截自「三鐵情報社：事故通報與鐵道事件分享」臉書粉專
228次普悠瑪號與4182次區間傳車集電弓受損，目前宜蘭線雙向不通。圖／截自「三鐵情報社：事故通報與鐵道事件分享」臉書粉專

今天是清明連假第3天，台鐵又發生集電弓損壞事件。根據臉書粉專「三鐵情報社：事故通報與鐵道事件分享」指出，228次普悠瑪號與4182次區間車集電弓受損，目前宜蘭線雙向不通；另根據台鐵官網，蘇澳新-東澳也出現電力設備故障情況。

根據台鐵官網指出，三貂嶺-四腳亭站間因電力設備故障，下午1時50分起，四腳亭-瑞芳-侯桐-三貂嶺間東正線封鎖，以西正線單線雙向運轉，上下行列車均有延誤，預估晚間6時恢復正常運行。

另外，蘇澳新-東澳也因電力設備故障，下午2時20分起蘇澳新-東澳東正線封鎖，以西正線單線雙向運轉，上下行列車均有延誤，預估晚間6時恢復正常運行。

對此，台鐵說明，今下午13時31分於猴硐=三貂嶺間東正線4182次區間車因集電弓受損請求救援，計畫以4188次辦理鄰線接駁；228次自強號行經四腳亭=瑞芳間自動降弓，滑進瑞芳，經司機員查看後回報第6車集電弓受損，請求救援，旅客換乘232次。

台鐵表示，為確保行車安全，13時50分起四腳亭=瑞芳=侯硐=三貂嶺間東正線封鎖，以西正線單線雙向運轉，本公司立即通知電力單位前往查看，並於14時起成立一級應變小組因應處理。

228次普悠瑪號與4182次區間傳車集電弓受損，目前宜蘭線雙向不通。圖／截自「三鐵情報社：事故通報與鐵道事件分享」臉書粉專
228次普悠瑪號與4182次區間傳車集電弓受損，目前宜蘭線雙向不通。圖／截自「三鐵情報社：事故通報與鐵道事件分享」臉書粉專

台鐵 普悠瑪號 連假

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