連日陰雨衣服晾不乾？達人教「拱型夾法」 襪子這處朝下防變鬆

近期正逢春雨季節，連日陰雨讓許多民眾苦惱衣物難以晾乾，甚至散發出難聞的霉味。旅居日本的台灣作家「魚漿夫婦」，近日在臉書分享日本家事達人的「曬衣物理學」，只要稍微改變衣物的排列方式與夾取位置，不僅能大幅縮短乾燥時間，還能延長襪子的使用壽命，避免鬆緊帶提早報銷。

多數人曬衣服時習慣由長至短排列，或是隨機掛在曬衣架上。不過，魚漿夫婦分享的圖文指出，最有效率的排列方式其實是「拱型」。

具體作法是將較長、較大的衣物或長襪安排在曬衣架的兩側，而短襪、小件衣物則集中在中央。如此一來，兩側較長的衣物能最直接接觸到外部的風，同時中間較短的區域會形成一個如同拱門般的空間，有助於空氣在衣物間循環流動。藉由物理學的對流原理，能將整體乾燥速度極大化，非常適合在陰雨綿綿的潮濕氣候中使用。

除了整體的排列位置，單件襪子怎麼夾也是一門學問。許多人習慣直接夾住襪子的腳尖處，讓襪口朝上，但達人提醒這其實是NG作法。

魚漿夫婦解釋，洗完衣物後水分會自然受重力影響往下流，若將襪尖朝上，大量水分就會積聚在下方的襪口處。這不僅會讓整雙襪子難以晾乾，長時間處於潮濕狀態更會導致襪口的鬆緊帶加速老化與劣化，這正是許多人的襪子會「越洗越鬆」的元凶。因此，正確的晾曬方式應是「夾住襪口、襪尖朝下」，讓水分順利往腳尖處排出。

這項實用的家事秘訣曝光後，引發網友熱烈討論，不少人直呼長知識，也有人分享自己的作法是「一長一短穿插」。不過，許多網友認為依賴自然風乾不如靠家電輔助，紛紛留言：「我都直接選烘衣機」、「除濕機開下去最實在」。