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創辦蘭陽舞蹈團 秘克琳神父91歲辭世…文化部將呈請總統明令褒揚

聯合報／ 記者陳宛茜／台北即時報導
「蘭陽舞蹈團」創辦人秘克琳神父於昨（4）日辭世，其以推廣台灣藝術教育與民族舞蹈為職志，為台灣留下珍貴的無形文化資產，文化部將呈請總統明令褒揚。圖／天主教蘭陽青年會提供
「蘭陽舞蹈團」創辦人秘克琳神父於昨（4）日辭世，其以推廣台灣藝術教育與民族舞蹈為職志，為台灣留下珍貴的無形文化資產，文化部將呈請總統明令褒揚。圖／天主教蘭陽青年會提供

第2屆國家文化資產保存獎「保存貢獻類」得主暨「蘭陽舞蹈團」創辦人秘克琳神父（Fr. Gian Carlo Michelini）昨日辭世，享耆壽91歲。文化部長李遠深表哀悼，並表示，秘克琳神父以推廣台灣藝術教育與民族舞蹈為終身職志，為台灣留下珍貴的無形文化資產，文化部將呈請總統明令褒揚。

秘克琳神父1935年生於義大利波隆納，自小成長在豐盛的藝術環境中，觸目所及無不是人類藝術天才的心血結晶。1964年來到台灣後，他感動於醇美的風土民情、興盛的民俗慶典活動，於1966年創立「天主教羅東青年育樂中心」，之後改名為「天主教蘭陽青年會」，並成立「蘭陽舞蹈團」，開辦舞蹈、國樂、美術、跆拳道等課程，致力於民族文化的推廣與傳承，其中尤以小朋友的習舞表現最為傑出。

1974年，台灣面對退出聯合國、國際關係風雨飄搖之際，秘克琳神父突破種種外交困境，帶領蘭陽舞蹈團前往義大利、梵蒂岡巡演60餘場，開創國內表演藝術團體前往義大利演出的先例，也是台灣首個在教宗御前獻舞的表演藝術團體。

「天主教蘭陽青年會」多年來融合地方傳統舞蹈精髓不斷創新，成為宜蘭民族舞蹈保存及人才訓練基地，2012年經宜蘭縣政府登錄為傳統表演藝術「舞蹈—民族舞蹈」保存團體。同年，秘克琳神父獲文化部頒發第2屆「國家文化資產保存獎」，肯定其戮力向下扎根教育，影響成千上萬的蘭陽子弟，更帶領蘭陽舞蹈團長年進行世界的藝術文化交流，不僅提升台灣的能見度，也舞出穩固的國際情誼。

文化部表示，秘克琳神父以一甲子的實際行動，用藝術教育陪伴孩子們成長，讓人們看到藝術豐富多元的價值，更攜手「天主教蘭陽青年會」與「蘭陽舞蹈團」建立國際文化情誼，深具貢獻。

秘克琳神父(右)與蘭陽舞蹈團於1974年到義大利參訪。 圖／天主教蘭陽青年會提供
秘克琳神父(右)與蘭陽舞蹈團於1974年到義大利參訪。 圖／天主教蘭陽青年會提供

年輕時的秘克琳神父。圖／天主教蘭陽青年會提供
年輕時的秘克琳神父。圖／天主教蘭陽青年會提供

神父 文化部 梵蒂岡 義大利

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