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春雨鋒面斷開短暫空檔 粉專：晚上到明午再一波水氣間歇大雨

聯合報／ 記者陳智華／台北即時報導
昨天帶來大雨的鋒面斷開分成兩段，一段持續東移，另一段停滯在南海北部，今天台灣正好處於短暫空檔，各地陸續放晴。擷取自「台灣颱風論壇｜天氣特急」臉書
昨天帶來大雨的鋒面斷開分成兩段，一段持續東移，另一段停滯在南海北部，今天台灣正好處於短暫空檔，各地陸續放晴。擷取自「台灣颱風論壇｜天氣特急」臉書

受鋒面影響，竹苗地區昨天雨勢驚人，出現多處積淹水災情，苗栗南庄等地多處土石流，後龍高鐵特定區大面積積水。昨天下午雨區擴大，中央氣象署針對15縣市發布豪大雨特報。今天雨勢減緩，局部地區陽光露臉。氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」今天指出，這是因為鋒面斷開，短暫空檔。

「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，昨天帶來大雨的鋒面斷開分成兩段，一段持續東移，另一段停滯在南海北部，今天台灣正好處於短暫空檔，各地陸續放晴，南風吹起，氣溫進一步上升。

󠀠根據模式資料顯示，「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，今天夜晚至明天(06)上午，西段鋒面逐漸北抬至中國華南上空，預估會有一波水氣通過台灣海峽，屆時西部地區、澎金馬均有下雨機會。尤其澎金馬、西部沿海有間歇大雨，未來幾日天氣變化節奏快，需多注意。

台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興今天在臉書表示，今天是意料之外的空檔，今天的天氣比預報相對穩定，目前大致為多雲時晴天氣，算是一個空檔時期。午後各地轉為有零星短暫雨。晚上開始至明天（6日）傍晚前，台南以北及宜花有局部短暫雨。

7日鋒面尾端通過影響，台中以北有局部短暫雨，午後台中以南及宜蘭亦轉為有短暫雨的天氣。8日水氣仍多，各地有零星短暫雨，午後各地山區有局部短暫陣雨。9日至14日的趨勢不變，晴朗、有點悶熱的天氣型態。

賈新興說，這波春雨竹苗相對是降雨最顯著，水庫進帳也不錯，其它地區的水庫也有進帳，然而之前各水庫的蓄水仍有限，這波春雨的幫助仍有限，只是解一時之渴。目前的短期氣候趨勢預測顯示，4月8日至5月20日台灣整體仍以高溫少雨的機率較高，呼籲平時就要養成節約用水、用電、減碳、減塑、減少剩餘食物的好習慣。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以氣象署為準。

南海 台灣海峽 春雨

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