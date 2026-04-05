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從悲傷到溫柔守護 屏東獨立書店4月「玫瑰月」傳遞性平閱讀

聯合報／ 記者劉星君／屏東即時報導
屏東一家以兒童閱讀繪本為主題獨立書店開店至今每到4月書店繪本主題牆化身「玫瑰月」，紀念「玫瑰少年」事件，今年推出4月帶玫瑰花來書店，可折抵30元消費，讀者看到訊息特別到場響應。記者劉星君／攝影
屏東一家以兒童閱讀繪本為主題獨立書店開店至今每到4月書店繪本主題牆化身「玫瑰月」，紀念「玫瑰少年」事件，今年推出4月帶玫瑰花來書店，可折抵30元消費，讀者看到訊息特別到場響應。記者劉星君／攝影

屏東一家以兒童閱讀繪本為主題獨立書店從開店至今每到4月書店繪本主題為「玫瑰月」，紀念「玫瑰少年」事件，選出與性別、身分認同繪本主題，今年4月帶玫瑰花來書店，可折抵30元消費。有讀者看到書店訊息，今帶玫瑰花響應。書店老闆曾琮彥說，「每個小朋友都值得被善良對待」。

書店老闆曾琮彥說，4月是屬於兒童的月份，充滿開心與歡樂笑聲。但在2000年4月20日，屏東縣高樹國中發生葉永鋕事件，「玫瑰少年永遠停留在這一天」。

曾琮彥說，咖必冊店以推廣兒童閱讀繪本為主題書店，「真心希望每個小朋友被善良對待」，值得被尊重、快樂長大，咖必冊店將4月20日是訂為店內玫瑰紀念日，4月也以「玫瑰月」為主題，選出與性別、身分認同相關繪本。

曾琮彥說，希望大家不要忘記玫瑰少年，一起守護與眾不同的孩子們。今年玫瑰月4月1日到30日，邀請大家帶一支玫瑰花來咖必冊店，支持玫瑰月，每支玫瑰花可折抵30元消費。 

有讀者看見書店粉專公告，今跟朋友們原本要去屏菸看展，特別改約來書店聚會，並帶著玫瑰花響應。讀者廖小姐說，從書店舉辦講座，才發現歌手蔡依琳「玫瑰少年」歌曲，就是葉永鋕事件，且發生在屏東縣。

高樹國中葉永鋕事件，因性別氣質陰柔遭同學霸凌，為避開同學提前上廁所卻意外倒臥血泊過世。「玫瑰少年」事件推動台灣「性別平等教育法」從「兩性」改為「多元性別」教育。高樹國中廁所近年來也改建成性別友善廁所。

書店繪本主題牆，4月特別挑選討論身分認同、性平等議題的繪本書籍。記者劉星君／攝影
書店繪本主題牆，4月特別挑選討論身分認同、性平等議題的繪本書籍。記者劉星君／攝影

書店收到玫瑰花後，會將玫瑰花集結整理。記者劉星君／攝影
書店收到玫瑰花後，會將玫瑰花集結整理。記者劉星君／攝影

屏東一家以兒童閱讀繪本為主題獨立書店開店至今每到4月書店繪本主題牆化身「玫瑰月」，紀念「玫瑰少年」事件，今年推出4月帶玫瑰花來書店，可折抵30元消費，讀者看到訊息特別到場響應。記者劉星君／攝影
屏東一家以兒童閱讀繪本為主題獨立書店開店至今每到4月書店繪本主題牆化身「玫瑰月」，紀念「玫瑰少年」事件，今年推出4月帶玫瑰花來書店，可折抵30元消費，讀者看到訊息特別到場響應。記者劉星君／攝影

性別 獨立書店 屏東縣

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