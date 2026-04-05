國外旅遊遇病影響安全和品質 急診醫建議：應自備急症藥包

民眾出國頻繁，如果遇到緊急傷病，就醫不方便、又沒有辦法順利取得有效的用藥，頓時會覺得求救無門，也嚴重影響旅遊的品質和興致。急診醫師、台中市童綜合醫院醫療副院長吳肇鑫建議，出國前先到家庭醫學科門診看診，自費購買「出國備用急症藥包」，真的有狀況的時候再啟動Line「看醫生」的遠距醫療看診及指導用藥，在海外時的生命健康更有保障。

吳肇鑫最近帶妻子出國，更深刻感覺這件事的重要。例如他們的旅遊地點是零下38度的極端氣候，一般人極易有水土不服和皮膚乾癢的問題，而他的鼻子過敏問題也因此發生，鼻水流個不停，但還好他自己是醫師又帶有藥物，問題可以迎刃而解，但若是一般人，要就醫或是取藥就是大麻煩事一件。

他說，其他在海外容易遇到的狀況還很多，像是女性因憋尿引起尿道炎、膀胱炎，甚至引起腎臟炎，又或是在海邊玩水被礁岩割傷又泡了海水皮膚發炎、扁桃腺炎發作、氣喘發作等，都可能因為難以就醫而影響旅程。

吳肇鑫說，像是藝人「大S」赴日時因病過世，當時若身邊帶有藥，又能透過視訊遠距離由醫師看診用藥，第一時間介入治療，病情不會惡化的那麼快，還可能保住一命。

他說，「通訊診察治療辦法」去年修法後，醫師可透過視訊等方式進行診療、會診、開立檢查單及處方，利用資通訊技術提升醫療近便性，也對身處國外的國人健康多一層保障。

吳肇鑫說，「急症藥包」建議包括下列情況的醫師處方藥物，例如1、急性腸胃炎、胃炎，2、流行性感冒，3、消炎、止痛，4、過敏，5、暈眩6、備用2至3種抗生素，7、外傷消毒及包紮用品，8、客製化個人可能復發的過去疾病及特殊旅遊地點（如高山症⋯等）。

他說，一個急診藥包費用大約兩千元，但帶在身上預防萬一，總比在國外時找醫院要來得方便且能及時治療。而「看醫生」APP，可以隨時連絡上急診室醫師，除了能提供專業的診斷和處方，也等於隨時可以有位醫師在身旁，提供及時的專業意見。