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颱風加低溫影響…花蓮吉安桐花較往年延遲1周盛開 9日迎雪白花海

聯合報／ 記者王思慧／花蓮即時報導
位於花蓮縣吉安鄉南華林業文化園區，每年4月初迎來油桐花盛開景象，今年受去年颱風與氣候影響，開花約延後1周，預估4月9日起至19日盛開。圖／翻攝吉安客家事務所官網
位於花蓮縣吉安鄉南華林業文化園區，每年4月初迎來油桐花盛開景象，今年受去年颱風與氣候影響，開花約延後1周，預估4月9日起至19日盛開。圖／翻攝吉安客家事務所官網

位於花蓮縣吉安鄉南華林業文化園區，每年4月初迎來油桐花盛開景象，今年受去年颱風與氣候影響，開花約延後1周。林保署花蓮分署指出，目前僅約100株零星開花，預估4月9日起至19日盛開，下個周末與吉安鄉公所舉行桐花祭活動，歡迎遊客賞花。

南華林業文化園區內有長約400公尺林道，種植逾300棵油桐花樹，每逢清明節前後，雪白花朵陸續綻放、隨風飄落，鋪成如雪地毯，形成期間限定景觀，除了是花蓮熱門賞花據點，也獲客家委員會列為桐花情報推薦景點。

林保署花蓮分署南華工作站主任陳美彤表示，去年颱風造成部分較大株油桐樹枝折損，雖已補植，但新植樹木還在生長不會開花；加上今年初氣溫偏低，進一步影響花期，目前整體開花率約2至3成，推估約有100多株開花。

隨氣溫回升，南華工作站評估本月9日起花況將逐步進入高峰，最佳觀賞期約10天，將與鄉公所合作舉辦「桐花祭」系列活動，結合林業文化歷史、客庄生活美學及在地產業體驗，讓遊客在賞花之餘，也能深入認識地方文化。

陳美彤指出，雖然山區也有油桐花，但多為自然生長、零星點綴，且地勢較難抵達；相較之下，平地的南華園區是最適合觀賞大片桐花盛開的地點。配合花期活動，園區將於4月11日及12日市集期間延長開放至晚間8時，為全年少數夜間開放時段；其餘盛開期間平日及4月18、19日，開放時間為上午8時至下午5時。

吉安鄉公所在桐花祭期間，整合在地13家旅宿業者，推出住宿優惠專案，提供房型升等、贈禮或折扣，鼓勵旅客由「走訪吉安」轉為「留宿吉安」。活動串連桐花林道、干城及南華聚落，並於4月12日規畫5公里健走，讓民眾在限定花期中，體驗自然景觀與人文風貌，留下春天賞花回憶。

花蓮南華林業文化園區種植逾300棵油桐花樹，今年受去年颱風與氣候影響，開花約延後1周，預估4月9日起至19日盛開。圖／林保署花蓮分署提供
花蓮南華林業文化園區種植逾300棵油桐花樹，今年受去年颱風與氣候影響，開花約延後1周，預估4月9日起至19日盛開。圖／林保署花蓮分署提供

花蓮南華林業文化園區種植逾300棵油桐花樹，今年受去年颱風與氣候影響，開花約延後1周，預估4月9日起至19日盛開。圖／林保署花蓮分署提供
花蓮南華林業文化園區種植逾300棵油桐花樹，今年受去年颱風與氣候影響，開花約延後1周，預估4月9日起至19日盛開。圖／林保署花蓮分署提供

桐花祭 花蓮 林保署

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