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全國創意宋江陣頭大賽七強決賽出爐 西螺鳳山館再度奪冠
高雄內門宋江陣活動今天閉幕，高市觀光局表示，「全國創意宋江陣頭大賽」決賽結果已經出爐，今年再度由「西螺鳳山館」奪得冠軍、亞軍「國立台南大學」、季軍「宗興武藝」。另頒發「十年評審」獎座予評審長鄭安寶及副評審長許振榮，感謝他們長期的貢獻。
觀光局指出，今年全台11支隊伍參加全國創意宋江陣頭大賽，各參賽隊伍在傳統宋江陣武術及陣型基礎上發揮創意，融合戲劇、歌仔戲、在地歷史連結及台越跨國文化等創意元素，展現多元樣貌。
「鳳武薪傳—西螺鳳山館」以戲劇演繹「葭芷師」開館歷史源流，結合「蜈蚣白鶴陣」等宋江陣型。「國立台南大學」結合廟埕印象，以蜈蚣陣法、雙龍捲水翻騰及黃蜂結巢等精采演出。「龍華科技大學」以新武術、舞龍、神將及鼓陣等元素演出，並邀請宋江陣國寶何國昭老師傅入陣。
優勝獎「龍華科技大學」與「豫章武藝-武藝陣」，佳作獎「實踐大學高雄校區宋江陣」，高雄市議會議長獎「豫章武藝-武藝陣」。其中實踐大學宋江陣是由越南國際學生組成，結合台灣文化與越南傳統歷史故事與舞蹈。
觀光局長高閔琳表示，2026高雄內門宋江陣包含陣頭拜觀音、羅漢門迎佛祖等傳統遶境科儀，結合創意宋江陣頭大賽、台灣料理宋江大宴辦桌菜、文武匯演與文史導覽小旅行，高度展現台灣文化的世代傳承、創意薈萃與跨國交流，可說是「越在地、越國際」。
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