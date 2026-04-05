環保葬夯新北使用人次破2萬 三峽將增寵物環保葬區

今天是清明節，新北市長侯友宜今天上午前往新店五城花園公墓視察清明祭祀情形，與即將完成的五城花園公墓環保葬區，推廣簡葬與節葬。新北市民政局統計，環保葬在新北改制前僅約1700人次，隨著觀念普及，截至今年3月已成長逾2萬人次，除現有金山、三芝、新店四十份三處葬區，五城花園公墓葬區會在4月完工後加入服務；市府也規畫在三峽生命紀念館設置寵物環保葬區，讓飼主陪毛寶貝走完生命最後一程。

民政局長林耀長表示，今年共完成總面積342公頃的公墓除草作業，清明期間全市計設置139處清明祭祀服務站，並在各墓區重要路段並設置59個交通管制點，及38條接駁專車路線，紓解車流，統計從3月14日至4月4日共投入約3500名人力 、 累計服務約23萬人次。

林耀長說，新北市近3年納骨櫃位平均每年使用量約1萬3200個、祖先牌位約4800個，為滿足民眾安奉及祭祀需求，市府積極盤點既有空間增設櫃位，並推動鶯歌、八里、淡水、五股及林口等5處納骨塔及環保葬區新建工程，預計於117年起陸續完工後，可再提供約25萬4100個櫃位及5.2萬個牌位。

殯葬處長陳健民指出，今年陸續於新店五城花園公墓附設納骨塔及 樹林生命紀念館等公塔增設2萬個櫃位及4300個牌位，其中新店五城花園公墓櫃位使用率已超過9成98，牌位則已全數用罄，此次增櫃工程整修地下一樓閒置空間，增設3939個櫃位及660個牌位，公墓旁同步增設2500個穴位的環保葬區，4月底前完工，提供家屬更友善的安奉與祭祀空間。

環保葬愈來愈多人使用，新北市也將三芝櫻花生命園區自今年起從每周五固定1天服務，擴大為周二至周六皆可受理民眾申請埋葬，今年1月至3月已有92位亡者接受服務，較去年同期79位增加13位，成⾧16%。

侯友宜指出，新店五城花園公墓與納骨塔的改造，是活化既有殯葬設施空間的優良個案，未來市府會持續就現有公墓與納骨設施進行盤點，並結合新建納骨塔與環保葬區，增加服務量能，同時順應現代社會變遷、喪葬形式改變，持續推廣簡葬與節葬觀念，為市民營造更溫馨、更尊嚴的生命終章服務。

新北市長侯友宜今天前往新店五城花園公墓視察，圖為即將完工的環保葬區。記者葉德正／攝影