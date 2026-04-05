快訊

獨／工作34年台南市政府竟拒給退休金 她提告求償法院判要給44萬

雨區擴大！10縣市大雨特報 防短延時強降雨

路樹倒鐵軌區間車撞上燈破裂 台鐵內灣線停駛11時10分恢復通車

聽新聞
0:00 / 0:00

環保葬夯新北使用人次破2萬 三峽將增寵物環保葬區

聯合報／ 記者葉德正／新北即時報導
新北市長侯友宜今天前往新店五城花園公墓視察，圖為即將完工的環保葬區。記者葉德正／攝影
新北市長侯友宜今天前往新店五城花園公墓視察，圖為即將完工的環保葬區。記者葉德正／攝影

今天是清明節，新北市長侯友宜今天上午前往新店五城花園公墓視察清明祭祀情形，與即將完成的五城花園公墓環保葬區，推廣簡葬與節葬。新北市民政局統計，環保葬在新北改制前僅約1700人次，隨著觀念普及，截至今年3月已成長逾2萬人次，除現有金山、三芝、新店四十份三處葬區，五城花園公墓葬區會在4月完工後加入服務；市府也規畫在三峽生命紀念館設置寵物環保葬區，讓飼主陪毛寶貝走完生命最後一程。

民政局長林耀長表示，今年共完成總面積342公頃的公墓除草作業，清明期間全市計設置139處清明祭祀服務站，並在各墓區重要路段並設置59個交通管制點，及38條接駁專車路線，紓解車流，統計從3月14日至4月4日共投入約3500名人力 、 累計服務約23萬人次。

林耀長說，新北市近3年納骨櫃位平均每年使用量約1萬3200個、祖先牌位約4800個，為滿足民眾安奉及祭祀需求，市府積極盤點既有空間增設櫃位，並推動鶯歌、八里、淡水、五股及林口等5處納骨塔及環保葬區新建工程，預計於117年起陸續完工後，可再提供約25萬4100個櫃位及5.2萬個牌位。

殯葬處長陳健民指出，今年陸續於新店五城花園公墓附設納骨塔及 樹林生命紀念館等公塔增設2萬個櫃位及4300個牌位，其中新店五城花園公墓櫃位使用率已超過9成98，牌位則已全數用罄，此次增櫃工程整修地下一樓閒置空間，增設3939個櫃位及660個牌位，公墓旁同步增設2500個穴位的環保葬區，4月底前完工，提供家屬更友善的安奉與祭祀空間。

環保葬愈來愈多人使用，新北市也將三芝櫻花生命園區自今年起從每周五固定1天服務，擴大為周二至周六皆可受理民眾申請埋葬，今年1月至3月已有92位亡者接受服務，較去年同期79位增加13位，成⾧16%。

侯友宜指出，新店五城花園公墓與納骨塔的改造，是活化既有殯葬設施空間的優良個案，未來市府會持續就現有公墓與納骨設施進行盤點，並結合新建納骨塔與環保葬區，增加服務量能，同時順應現代社會變遷、喪葬形式改變，持續推廣簡葬與節葬觀念，為市民營造更溫馨、更尊嚴的生命終章服務。

新北市長侯友宜今天前往新店五城花園公墓視察，圖為即將完工的環保葬區。記者葉德正／攝影
新北市長侯友宜今天前往新店五城花園公墓視察，圖為即將完工的環保葬區。記者葉德正／攝影

新北市長侯友宜今天前往新店五城花園公墓視察，圖為即將完工的環保葬區。記者葉德正／攝影
新北市長侯友宜今天前往新店五城花園公墓視察，圖為即將完工的環保葬區。記者葉德正／攝影

寵物 新北 環保

延伸閱讀

代客掃墓祭祖崛起 台語念祭文、悼念寵物都能外包

騎乘人次破億 中市添車輛、站點

學者：祭祖蘊含文化傳承 難被線上祭拜取代

清明祭祖 推數位祭祀 中、桃熱 彰冷

相關新聞

雨區擴大！10縣市大雨特報 防短延時強降雨

雨區擴大！中央氣象署上午10時45分針對北北基桃等10縣市發布大雨特報。指出鋒面接近，易有短延時強降雨，今（６）日苗栗以北地區及台中、南投、花蓮山區有局部大雨發生的機率，請注意雷擊及強陣風，山區請慎防坍方及落石，低窪地區請慎防積水。

區間車撞傾倒路樹！台鐵內灣線暫駛 竹東=內灣間啟動公路接駁

今天是清明連假收假日，台鐵一早就發生事故，台鐵公司表示，今早8時35分1806次區間車，於合興=富貴間(K24+800)撞到侵入路線的傾倒路樹，所幸無人員受傷，列車尾燈破損一顆不影響行車，但1806次無法繼續前行，退回九讚頭折返作1807次回北新竹。

收假日濃霧攪局金馬空運大亂 多數航班取消影響旅客約464人

收假日離島交通再度受到天候攪局。金門與馬祖今日上午出現濃霧，當中金門雖地面能見度約達1200公尺，但雲幕高度僅約200至300公尺，不符飛機降落標準，導致多架航班無法降落、被迫返航。統計至上午10時許，已取消5班航班，預估影響旅客約464人。馬祖則還未開場。

鋒面接近！8縣市大雨特報 防短延時強降雨

中央氣象署上午9時20分針對北北基桃等8縣市發布大雨特報，指出鋒面接近，易有短延時強降雨，今(6)日苗栗以北地區及台中山區有局部大雨發生的機率，請注意雷擊及強陣風，山區請慎防坍方及落石，低窪地區請慎防積水。

國5狂塞至凌晨2點半 用路人哀號開5小時才到台北 今上午車流已湧現

清明連假很多人開車回家掃墓，造成收假前一天國5的車流湧現，總量高達3萬7598輛次，有用路人昨晚7時許上路，晚上12時才回台北，狂塞5小時，哀號這中間只下去尿尿一次。坪林行控中心表示，昨天確實是清明北上連假交通最「爆量」的一天，今凌晨2時30分才紓解。

明開工鋒面南下全台雷陣雨 中部以北降雨明顯 周四之後晴朗高溫

今天是清明連假收假日，中央氣象署預報員劉沛滕上午指出，今天中部以北水氣較多，要留意局部大雨。明天開工日受鋒面影響，全台都有降雨機率，中部以北有較大雨勢，北部降溫。周三起東北季風減弱，各地溫度回升，周四至下周日都是穩定溫暖天氣。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。