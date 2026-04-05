快訊

獨／工作34年台南市政府竟拒給退休金 她提告求償法院判要給44萬

雨區擴大！10縣市大雨特報 防短延時強降雨

路樹倒鐵軌區間車撞上燈破裂 台鐵內灣線停駛11時10分恢復通車

聽新聞
0:00 / 0:00

國5北向「紫爆」時速14公里 下午14處易塞路段曝光

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
今為清明節連續假期第3日，高速公路局預估國道交通量為120百萬車公里，為平日年平均(93百萬車公里)的1.3倍，北向交通量可達65百萬車公里，為平日年平均的1.4倍。本報資料照片
今為清明節連續假期第3日，高速公路局預估國道交通量為120百萬車公里，為平日年平均(93百萬車公里)的1.3倍，北向交通量可達65百萬車公里，為平日年平均的1.4倍。本報資料照片

今天為清明節連續假期第3日，國5北向「紫爆」，時速只有14公里，高公局預估今日下午重點壅塞路段達14處。

高公局指出，截至上午11時，國道全線交通量為30.3百萬車公里，預估今日交通量為120百萬車公里，仍在預期流量之範圍內。另上午除國5北向宜蘭-頭城路段車多外，其餘國道行車大致順暢，但國5北向宜蘭-頭城路段現在「紫爆」，時速只有14公里。

高公局表示，今降雨趨緩、天氣逐漸放晴，車流逐漸湧現，但中南部天氣仍不穩定，容易下雨；預判今日下午重點壅塞路段為國1北向西螺-埔鹽系統、南屯-后里、苗栗-湖口、圓山-大華系統；國3北向竹山-中興、草屯-霧峰、龍井-沙鹿、苑裡-後龍、大山-香山、關西-大溪；國5北向宜蘭-坪林；國4西向潭子系統-豐勢；國6西向東草屯-霧峰系統；國10西向仁武-左營端等路段。

高公局建議用路人透過高速公路1968網站及App，並於行駛途中收聽警廣掌握即時路況資訊，可多利用西濱公路（台61）、台74、台74甲、台63、台1、台3、台9及台14等道路，以避開國道壅塞路段。

此外，高公局指出，今日上午8時56分於國1南向202.7公里處發生2輛小客車追撞事故，占用內線車道，於9時33分排除，造成後方車流回堵5公里 ；10時48分於國1北向200公里處發生1輛大貨車與1輛小客車追撞事故，占用內線車道，於11時3分排除，造成後方車流回堵3公里；10時50分於國1北向63.4公里處發生3輛小車追撞事故，占用外線車道，於11時2分排除，造成後方車流回堵1公里，均導致車輛回堵影響整體車流。

今天國道相關疏導措施包括：12-21時封閉國1虎尾、埔鹽系統及國3西濱北向入口；13-18時國5蘇澳、羅東、宜蘭及頭城之北向入口高乘載管制；單一費率、0-5時暫停收費、開放路肩、替代道路、匝道儀控等。

省道部分，公路局表示，今天是清明節將湧現掃墓祭祖及出遊車潮，預估易壅塞路段包含快速公路銜接國道路段的台65線銜接國道3號土城交流道南向路段、台64線銜接國道3號中和交流道東向路段、台74線台中環線銜接國道3號霧峰交流道路段、台18線銜接國道3號中埔交流道、台86線歸仁交流道與仁德系統交流道東向路段、台88線鳳山至五甲西向路段。

主要城際道路壅塞路段包含台61線鳳鼻至香山南向路段、竹南南向路段及中彰大橋路段、台9線蘇花路廊南向路段、台1線水底寮至楓港南向路段。

另外，觀光風景區包含台2線萬里至大武崙路段及福隆路段、台2線及台2乙線關渡至淡水路段、台9甲線新店至烏來路段、台3線古坑至梅山南向路段、台21線日月潭路段、台26線墾丁路段等也恐出像車潮，建議用路人出發前利用幸福公路App查詢周邊交通狀況，避開壅塞的路段及時段。

高速公路 國道 宜蘭

延伸閱讀

今國道北向尖峰14路段恐塞 下午13-18時國5北向高乘載管制

連假車潮 國5清明恐從早塞到晚

清明連假首日 國道估上午10路段恐壅塞

清明連假首日 國道部分路線壅塞

相關新聞

雨區擴大！10縣市大雨特報 防短延時強降雨

雨區擴大！中央氣象署上午10時45分針對北北基桃等10縣市發布大雨特報。指出鋒面接近，易有短延時強降雨，今（６）日苗栗以北地區及台中、南投、花蓮山區有局部大雨發生的機率，請注意雷擊及強陣風，山區請慎防坍方及落石，低窪地區請慎防積水。

區間車撞傾倒路樹！台鐵內灣線暫駛 竹東=內灣間啟動公路接駁

今天是清明連假收假日，台鐵一早就發生事故，台鐵公司表示，今早8時35分1806次區間車，於合興=富貴間(K24+800)撞到侵入路線的傾倒路樹，所幸無人員受傷，列車尾燈破損一顆不影響行車，但1806次無法繼續前行，退回九讚頭折返作1807次回北新竹。

收假日濃霧攪局金馬空運大亂 多數航班取消影響旅客約464人

收假日離島交通再度受到天候攪局。金門與馬祖今日上午出現濃霧，當中金門雖地面能見度約達1200公尺，但雲幕高度僅約200至300公尺，不符飛機降落標準，導致多架航班無法降落、被迫返航。統計至上午10時許，已取消5班航班，預估影響旅客約464人。馬祖則還未開場。

鋒面接近！8縣市大雨特報 防短延時強降雨

中央氣象署上午9時20分針對北北基桃等8縣市發布大雨特報，指出鋒面接近，易有短延時強降雨，今(6)日苗栗以北地區及台中山區有局部大雨發生的機率，請注意雷擊及強陣風，山區請慎防坍方及落石，低窪地區請慎防積水。

國5狂塞至凌晨2點半 用路人哀號開5小時才到台北 今上午車流已湧現

清明連假很多人開車回家掃墓，造成收假前一天國5的車流湧現，總量高達3萬7598輛次，有用路人昨晚7時許上路，晚上12時才回台北，狂塞5小時，哀號這中間只下去尿尿一次。坪林行控中心表示，昨天確實是清明北上連假交通最「爆量」的一天，今凌晨2時30分才紓解。

明開工鋒面南下全台雷陣雨 中部以北降雨明顯 周四之後晴朗高溫

今天是清明連假收假日，中央氣象署預報員劉沛滕上午指出，今天中部以北水氣較多，要留意局部大雨。明天開工日受鋒面影響，全台都有降雨機率，中部以北有較大雨勢，北部降溫。周三起東北季風減弱，各地溫度回升，周四至下周日都是穩定溫暖天氣。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。