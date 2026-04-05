國5北向「紫爆」時速14公里 下午14處易塞路段曝光

今天為清明節連續假期第3日，國5北向「紫爆」，時速只有14公里，高公局預估今日下午重點壅塞路段達14處。

高公局指出，截至上午11時，國道全線交通量為30.3百萬車公里，預估今日交通量為120百萬車公里，仍在預期流量之範圍內。另上午除國5北向宜蘭-頭城路段車多外，其餘國道行車大致順暢，但國5北向宜蘭-頭城路段現在「紫爆」，時速只有14公里。

高公局表示，今降雨趨緩、天氣逐漸放晴，車流逐漸湧現，但中南部天氣仍不穩定，容易下雨；預判今日下午重點壅塞路段為國1北向西螺-埔鹽系統、南屯-后里、苗栗-湖口、圓山-大華系統；國3北向竹山-中興、草屯-霧峰、龍井-沙鹿、苑裡-後龍、大山-香山、關西-大溪；國5北向宜蘭-坪林；國4西向潭子系統-豐勢；國6西向東草屯-霧峰系統；國10西向仁武-左營端等路段。

高公局建議用路人透過高速公路1968網站及App，並於行駛途中收聽警廣掌握即時路況資訊，可多利用西濱公路（台61）、台74、台74甲、台63、台1、台3、台9及台14等道路，以避開國道壅塞路段。

此外，高公局指出，今日上午8時56分於國1南向202.7公里處發生2輛小客車追撞事故，占用內線車道，於9時33分排除，造成後方車流回堵5公里 ；10時48分於國1北向200公里處發生1輛大貨車與1輛小客車追撞事故，占用內線車道，於11時3分排除，造成後方車流回堵3公里；10時50分於國1北向63.4公里處發生3輛小車追撞事故，占用外線車道，於11時2分排除，造成後方車流回堵1公里，均導致車輛回堵影響整體車流。

今天國道相關疏導措施包括：12-21時封閉國1虎尾、埔鹽系統及國3西濱北向入口；13-18時國5蘇澳、羅東、宜蘭及頭城之北向入口高乘載管制；單一費率、0-5時暫停收費、開放路肩、替代道路、匝道儀控等。

省道部分，公路局表示，今天是清明節將湧現掃墓祭祖及出遊車潮，預估易壅塞路段包含快速公路銜接國道路段的台65線銜接國道3號土城交流道南向路段、台64線銜接國道3號中和交流道東向路段、台74線台中環線銜接國道3號霧峰交流道路段、台18線銜接國道3號中埔交流道、台86線歸仁交流道與仁德系統交流道東向路段、台88線鳳山至五甲西向路段。

主要城際道路壅塞路段包含台61線鳳鼻至香山南向路段、竹南南向路段及中彰大橋路段、台9線蘇花路廊南向路段、台1線水底寮至楓港南向路段。

另外，觀光風景區包含台2線萬里至大武崙路段及福隆路段、台2線及台2乙線關渡至淡水路段、台9甲線新店至烏來路段、台3線古坑至梅山南向路段、台21線日月潭路段、台26線墾丁路段等也恐出像車潮，建議用路人出發前利用幸福公路App查詢周邊交通狀況，避開壅塞的路段及時段。