地震影響古厝修復 台南楠西江家古厝掃墓人數少往年一半

全台最大且保存最完整的閩南式單姓傳統農村聚落台南楠西區鹿陶洋江家古厝，今天安排清明祭祖，來自全台各地逾百江家子孫回到江家阿太公江棋壽墓前掃墓，不過因地震及部分已提早掃墓，今年人數較往年減少約一半左右。

今年清明掃墓輪由大房主辦，台南市江達清祭祀公業法人準備豐盛供品，現任理事長江明得帶領逾百位大小宗親先向福德正神上香，江家目前已傳承到第25世，今天到場橫跨19世到14世，6代同堂，一起行三跪九叩禮、虔誠祭拜。

現場輩分最高的是第19世江合期由妻子楊雀代表祭祀，年紀最長的是第20世、93歲的江莊金桃；現場輩分最小的是13歲第24世江其恩，他從還在襁褓之中就由長輩帶來祭祖，年年不缺席。儀式結束後，發放紅龜、中午齊聚祠堂包春捲，彼此閒話家常，凝聚宗親情誼。

今天清明掃墓有百餘名宗親參加，較往年約200多人相較約不到一半，江明得說，主要去年「楠西地震」後有古厝仍未修復完工，旅外族人無法留宿老家，有的已經提前返鄉祭祖，也盼持續維繫江家人特有的清明掃墓傳統。

江明得說，來台開基的阿太公為第12世，距今約300年，各房開枝散葉，旅外族人在清明時都專程返鄉掃墓，也利用慎終追遠機會，與宗親們難得相聚，聯絡情誼，氣氛熱絡。祭祀公業法人一直鼓勵年輕人參與清明掃墓的籌備活動，希望將飲水思源美德持續傳承下去。

中午族人齊聚祠堂包春捲，彼此閒話家常。記者謝進盛／攝影

地震古厝修復未完成，台南楠西江家古厝掃墓人數縮水。

全台最大且保存最完整的閩南式單姓傳統農村聚落台南楠西區鹿陶洋江家古厝，今天安排明祭祖，來自全台各地逾百江家子孫回到江家阿太公江棋壽墓前掃墓。記者謝進盛／攝影