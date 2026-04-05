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影／超狂春雨讓玉山飄四月雪 山友攻頂直擊步道積雪結冰

聯合報／ 記者賴香珊／南投即時報導
玉山更從4日傍晚近6時起下雪，晚間8時45分雨夾雪，至５日清晨北峰積雪達2公分。圖／玉管處提供、氣象站攝影
玉山更從4日傍晚近6時起下雪，晚間8時45分雨夾雪，至５日清晨北峰積雪達2公分。圖／玉管處提供、氣象站攝影

受鋒面影響，昨天（4日）全台有雨，春雨甚至如梅雨般狂下，苗栗出現大豪雨等級降雨。玉山更從昨下午近6時起下雪，昨晚8時45分雨夾雪，至今天（5日）清晨北峰積雪達2公分，由於步道狀況欠佳，玉管處勸導山友不要貿然登頂。

中央氣象署指出，昨天受到鋒面影響，西半部、宜蘭、澎金馬都有明顯雨勢，新竹至彰化地區已有豪雨等級以上的降雨發生，苗栗造橋有最大時雨量118毫米、最大3小時雨量超過275毫米。而昨晚至今仍受鋒面影響，易有短延時強降雨。

由於，這波超狂春雨也讓氣象專家吳聖宇在臉書粉絲專頁提醒，民眾要注意鋒面對流，更稱「真的是春雨當成梅雨在下的感覺」。這波春雨也讓玉山飄雪，昨下午5時55分玉山氣象站通報，北峰降雪持續到當晚6時35分，玉山因此積雪。

有民眾就拍下玉山雪地現況，大片雪花掉落雖美，但也清楚可見其步道積雪結冰，環境嚴苛，讓攻頂山友忍不住艱辛苦喊「F*ck」；玉山國家公園管理處表示，今天早上北峰積雪已達2公分，由於園區步道狀況欠佳，加強勸導山友勿強行攻頂。

玉管處表示，昨天住宿排雲山莊有65位山友，由於玉山降雪，步道積雪結冰濕滑，今天早上只有3位順利登頂，其餘的山友止步排雲山莊或在風口就折返，考量整體登山環境不佳，將持續宣導提醒並勸導山友不要貿然登頂。

玉山昨傍晚下雪至今晨北峰積雪達2公分，步道狀況欠佳，玉管處勸導山友勿貿然登頂。圖／玉管處提供、山友蘇育瑩攝影
玉山昨傍晚下雪至今晨北峰積雪達2公分，步道狀況欠佳，玉管處勸導山友勿貿然登頂。圖／玉管處提供、山友蘇育瑩攝影

玉山昨傍晚下雪至今晨北峰積雪達2公分，步道狀況欠佳，玉管處勸導山友勿貿然登頂。圖／玉管處提供、山友蘇育瑩攝影
玉山昨傍晚下雪至今晨北峰積雪達2公分，步道狀況欠佳，玉管處勸導山友勿貿然登頂。圖／玉管處提供、山友蘇育瑩攝影

玉山更從4日傍晚近6時起下雪，晚間8時45分雨夾雪，至５日清晨北峰積雪達2公分。圖／玉管處提供、氣象站攝影
玉山更從4日傍晚近6時起下雪，晚間8時45分雨夾雪，至５日清晨北峰積雪達2公分。圖／玉管處提供、氣象站攝影

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