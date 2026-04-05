快訊

獨／工作34年台南市政府竟拒給退休金 她提告求償法院判要給44萬

雨區擴大！10縣市大雨特報 防短延時強降雨

路樹倒鐵軌區間車撞上燈破裂 台鐵內灣線停駛11時10分恢復通車

聽新聞
0:00 / 0:00

讓音樂劇成為兒童樂園的主角 D.D. Box開幕戲聚焦股神巴菲特成長故事

聯合報／ 記者陳宛茜／台北即時報導
AM創意打造的全新劇場D.D. Box正式亮相，宣告啟動台北少見長期營運的兒童劇場，讓劇場不再只是兒童樂園的附加選項，而是家庭出遊的目的。圖／AM創意提供
AM創意打造的全新劇場D.D. Box正式亮相，宣告啟動台北少見長期營運的兒童劇場，讓劇場不再只是兒童樂園的附加選項，而是家庭出遊的目的。圖／AM創意提供

兒童節前夕，在充滿歡笑與尖叫聲的兒童新樂園中，一個全新的文化空間誕生了。「安徒生和莫札特的創意」（簡稱 AM創意）打造的全新劇場——Date Day Box（D.D. Box）正式亮相，宣告啟動台北少見長期營運的兒童音樂劇劇場，讓劇場不再只是兒童樂園的附加選項，而是家庭出遊的目的。首檔作品是互動式音樂劇《我的朋友巴菲特》，讓孩子不只是觀看，而是參與其中。

AM創意策略長賴建沅表示，D.D.Box 的誕生是為了建立穩定的「產業生態系」，兒童劇創作者常因缺乏固定場館而在各處流轉，導致經驗與觀眾難以累積；有了專屬場域，能讓商業運作與藝術夢想共生。D.D.Box 擁有超過 400 席座位，期望翻轉過往「順便看戲」的觀演習慣，規劃未來多檔以一小時為基準的演出節目，節奏精準貼合親子家庭的心理需求，讓陪伴不只是玩樂，更成為深刻的共感記憶。

成立於 2011 年的 AM創意，長期深耕家庭音樂劇創作，代表作品包含《綠野仙蹤》、《恐龍復活了！》、《轟吧！全壘打》、《我的朋友巴菲特》等，亦曾推出《Baby Shark》與《Peppa Pig 珮珮的奇幻之旅》中文版等親子IP作品，累積豐富的親子觀眾基礎。

首波主打作品為互動式音樂劇《我的朋友巴菲特》，演出長度 60 分鐘，精準契合親子觀眾的觀演節奏。音樂劇將投資大師巴菲特的少年成長故事搬上舞台，將「選擇的智慧」轉化為溫暖的故事與發人省思的互動，讓 0 至 90 歲的觀眾都能從中獲得共鳴。

AM創意表示，D.D. Box劇場 將持續引進多元適合全齡共賞的作品，並透過長期營運模式，讓更多孩子在人生不同階段，都能在這裡遇見故事、遇見想像，也遇見彼此。

台北 音樂劇 劇場

延伸閱讀

音樂劇「歌劇魅影」40年傳唱 高雄完售台中加場

第四屆蝦皮公益樂園首度前進南臺灣 攜手13家機構陪伴近2,000名弱勢孩童歡度兒童節

相關新聞

雨區擴大！10縣市大雨特報 防短延時強降雨

雨區擴大！中央氣象署上午10時45分針對北北基桃等10縣市發布大雨特報。指出鋒面接近，易有短延時強降雨，今（６）日苗栗以北地區及台中、南投、花蓮山區有局部大雨發生的機率，請注意雷擊及強陣風，山區請慎防坍方及落石，低窪地區請慎防積水。

區間車撞傾倒路樹！台鐵內灣線暫駛 竹東=內灣間啟動公路接駁

今天是清明連假收假日，台鐵一早就發生事故，台鐵公司表示，今早8時35分1806次區間車，於合興=富貴間(K24+800)撞到侵入路線的傾倒路樹，所幸無人員受傷，列車尾燈破損一顆不影響行車，但1806次無法繼續前行，退回九讚頭折返作1807次回北新竹。

收假日濃霧攪局金馬空運大亂 多數航班取消影響旅客約464人

收假日離島交通再度受到天候攪局。金門與馬祖今日上午出現濃霧，當中金門雖地面能見度約達1200公尺，但雲幕高度僅約200至300公尺，不符飛機降落標準，導致多架航班無法降落、被迫返航。統計至上午10時許，已取消5班航班，預估影響旅客約464人。馬祖則還未開場。

鋒面接近！8縣市大雨特報 防短延時強降雨

中央氣象署上午9時20分針對北北基桃等8縣市發布大雨特報，指出鋒面接近，易有短延時強降雨，今(6)日苗栗以北地區及台中山區有局部大雨發生的機率，請注意雷擊及強陣風，山區請慎防坍方及落石，低窪地區請慎防積水。

國5狂塞至凌晨2點半 用路人哀號開5小時才到台北 今上午車流已湧現

清明連假很多人開車回家掃墓，造成收假前一天國5的車流湧現，總量高達3萬7598輛次，有用路人昨晚7時許上路，晚上12時才回台北，狂塞5小時，哀號這中間只下去尿尿一次。坪林行控中心表示，昨天確實是清明北上連假交通最「爆量」的一天，今凌晨2時30分才紓解。

明開工鋒面南下全台雷陣雨 中部以北降雨明顯 周四之後晴朗高溫

今天是清明連假收假日，中央氣象署預報員劉沛滕上午指出，今天中部以北水氣較多，要留意局部大雨。明天開工日受鋒面影響，全台都有降雨機率，中部以北有較大雨勢，北部降溫。周三起東北季風減弱，各地溫度回升，周四至下周日都是穩定溫暖天氣。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。