讓音樂劇成為兒童樂園的主角 D.D. Box開幕戲聚焦股神巴菲特成長故事

兒童節前夕，在充滿歡笑與尖叫聲的兒童新樂園中，一個全新的文化空間誕生了。「安徒生和莫札特的創意」（簡稱 AM創意）打造的全新劇場——Date Day Box（D.D. Box）正式亮相，宣告啟動台北少見長期營運的兒童音樂劇劇場，讓劇場不再只是兒童樂園的附加選項，而是家庭出遊的目的。首檔作品是互動式音樂劇《我的朋友巴菲特》，讓孩子不只是觀看，而是參與其中。

AM創意策略長賴建沅表示，D.D.Box 的誕生是為了建立穩定的「產業生態系」，兒童劇創作者常因缺乏固定場館而在各處流轉，導致經驗與觀眾難以累積；有了專屬場域，能讓商業運作與藝術夢想共生。D.D.Box 擁有超過 400 席座位，期望翻轉過往「順便看戲」的觀演習慣，規劃未來多檔以一小時為基準的演出節目，節奏精準貼合親子家庭的心理需求，讓陪伴不只是玩樂，更成為深刻的共感記憶。

成立於 2011 年的 AM創意，長期深耕家庭音樂劇創作，代表作品包含《綠野仙蹤》、《恐龍復活了！》、《轟吧！全壘打》、《我的朋友巴菲特》等，亦曾推出《Baby Shark》與《Peppa Pig 珮珮的奇幻之旅》中文版等親子IP作品，累積豐富的親子觀眾基礎。

首波主打作品為互動式音樂劇《我的朋友巴菲特》，演出長度 60 分鐘，精準契合親子觀眾的觀演節奏。音樂劇將投資大師巴菲特的少年成長故事搬上舞台，將「選擇的智慧」轉化為溫暖的故事與發人省思的互動，讓 0 至 90 歲的觀眾都能從中獲得共鳴。

AM創意表示，D.D. Box劇場 將持續引進多元適合全齡共賞的作品，並透過長期營運模式，讓更多孩子在人生不同階段，都能在這裡遇見故事、遇見想像，也遇見彼此。