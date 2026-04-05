花蓮規模5.7地震 郭鎧紋：米崙斷層動起來規模6強震機率曝光

花蓮近海今凌晨1時14分發生規模5.7地震，成為今年迄今最大地震，前中央氣象局地震測報中心主任郭鎧紋說，這起地震與「米崙斷層」有直接相關，根據模式顯示，米崙斷層未來20年出現規模6.6以上地震的機率高達57%，未來50年機率甚至飆升至88%；此外，今年花蓮「顯著有感地震」偏少，需特別留意。

花蓮近海今凌晨1時14分發生規模5.7地震，最大震度4級，並針對花蓮、宜蘭發布國家級警報；凌晨5時23分再發生規模4.8地震，地震深度23.7公里，最大震度3級。中央氣象署表示，今凌晨1時14分發生規模5.7地震「今年迄今最大」，未來3天會有規模5或5.5餘震。

郭鎧紋說，花蓮近海今凌晨1時14分發生規模5.7地震，相當於0.18顆原子彈釋放出的能量，而此起地震與「米崙斷層」有直接相關。

他解釋，米崙斷層呈現南北走向，北起花蓮縣新城鄉七星潭海岸，向西南沿著美崙台地西側崖坡，延伸至美崙山西側後，轉往南南東延伸至花蓮市區，南迄花蓮市南濱海岸，陸地上全長約7.2公里。

郭鎧紋指出，今天清晨發生的地震，與2018年2月6日花蓮規模6.4地震情況相當類似，當時造成花蓮大樓嚴重坍塌。

而米崙斷層最著名的地震事件，是發生在1951年10月至12月期間，花東地區發生一連串高強度的地震，被稱為「花東縱谷地震系列」。其中，10月22日凌晨4時34分發生規模7.3的地震，隨後下午近1點又發生規模7.1的地震，震央皆在花蓮附近。

郭鎧紋提醒，米崙斷層在2018年非常活躍，2024年0403花蓮大地震並沒有被觸碰到，2026年是否會「動起來」必須注意。

另外，全台各地專家組成的「台灣地震模型（TEM）研究團隊」，過去總計整理出44個台灣未來有可能會發生地震的孕震構造資料，顯示米崙斷層未來20年有57%機率發生規模6.6以上地震，未來50年機率則飆升至88%。

另外，郭鎧紋補充，根據他自身評估2011年至2026年地震數量及情況，若每年發生逾300起地震屬於偏多、200至300起之間為正常、發生200起以下地震屬於偏少的情況。而今年花蓮地震屬偏少，統計至4月5日僅7起「顯著有感地震」、18起「小區域有感地震」，總計有個地震僅25起，顯現目前花蓮處於平靜期，

郭鎧紋預估，第1季花蓮僅發生25起地震，預估2026年花蓮附近發生地震的頻率可能「相對安靜」，偶爾才會出現規模稍大的，何時進入活躍期有待觀察。