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今晚中部以北有大雨 氣象署：周二鋒面再南下全台有雨北台轉涼

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
今晚中部以北有大雨，周二鋒面再南下全台有雨，北台轉涼。聯合報系資料照片
今晚中部以北有大雨，周二鋒面再南下全台有雨，北台轉涼。聯合報系資料照片

中央氣象署預報員林定宜上午指出，昨天影響的鋒面已經移動到台灣南部，結構逐漸鬆散，台灣附近水氣仍多，但雨勢趨緩。今天晚間有另一波水氣移入，中部以北有大雨機率。明天下半天又有一道鋒面接近，周二南移到台灣上空，天氣最不穩定，全台有雨。周三鋒面北抬，天氣轉為穩定，上半天仍有雨，下半天水氣減少。周四至周六環境為南風至西南風，天氣穩定，溫度明顯回升。

林定宜表示，昨天至今天上午9時，苗栗大河累積雨量達385毫米，新竹五峰國小321.5毫米，台中大雪山257毫米，桃園高坡國小166.5毫米，以中部以北、竹苗及台中降雨最明顯。今天白天雨勢趨緩，除南部及東半部不定時有局部短暫陣雨，其他地區午後山區有零星雨。溫度方面，西半部上升到29至30度，東半部26至27度。

未來一周降雨趨勢，林定宜表示，今晚有另一波水氣通過，中部以北轉有短暫陣雨或雷雨，且有局部較大雨勢。明天鋒面接近，中部以北降雨機率增加，午後山區也有局部雷陣雨。周二天氣最不穩定，中部以北、東北部有局部短暫陣雨或雷雨，北部有局部大雨機率，全台有雨。

林定宜指出，周三由於東北季風減弱，北部、東北部清晨降雨機率高，東半部白天有局部短暫陣雨，午後各地山區也有短暫雷陣雨。周四至周六轉為西南風，天氣穩定，午後山區則有局部短暫雷陣雨。

溫度方面，林定宜指出，今天溫度略為回升，鋒面明天接近、後天影響，北部及東北部轉涼，周三西南風增強，氣溫回升，各地白天回到30度以上。

此外，林定宜說，今天西半部局部地區、綠島、蘭嶼要留意強陣風。明天馬祖有霧或低雲，東南部有焚風發生機率，提醒民眾留意。

未來一周降雨趨勢。圖／中央氣象署提供
未來一周降雨趨勢。圖／中央氣象署提供

未來一周溫度趨勢。圖／中央氣象署提供
未來一周溫度趨勢。圖／中央氣象署提供

昨天到今天上午９時累積雨量情形。圖／中央氣象署提供
昨天到今天上午９時累積雨量情形。圖／中央氣象署提供

鋒面 東北季風 桃園 台中 大雪山

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