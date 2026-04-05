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清明連假北返車潮將湧現 蘇花路廊今北上恐塞到晚上9時

聯合報／ 記者王思慧／花蓮即時報導
今天是清明連續假期第3天，公路局預計中午起北返車流明顯增加，上午10時至晚間9時為易壅塞時段，預計晚間9時後逐步紓解車潮。圖／翻攝公路局APP
今天是清明連續假期第3天，公路局預計中午起北返車流明顯增加，上午10時至晚間9時為易壅塞時段，預計晚間9時後逐步紓解車潮。圖／翻攝公路局APP

今天是清明連續假期第3天，公路局東區養護工程分局表示，全天北上交通量預估約1萬5300輛次，預計中午起北返車流明顯增加，上午10時至晚間9時為易壅塞時段，預計晚間9時後逐步紓解車潮

公路局東工分局指出，今天蘇花路廊南下車流約5600輛、北上約1萬5300輛，依歷年連假交通數據分析，北返車潮多於中午後開始湧現，建議往返宜蘭花蓮民眾優先行駛台9線蘇花改路段，非必要避免進入台9丁線，避免影響車流。

為因應尖峰時段車潮，公路局規畫於蘇澳及崇德路段機動啟動大客車優先通行措施，並在蘇澳至東澳、南澳至和平路段實施時段性開放遊覽車及市區公路客運行駛路肩（緊急空間），以提升大眾運輸效率，同時視現場車流狀況，適時啟動車種分流管制措施，紓解壅塞情形。

另外，公路局台北區監理所花蓮監理站指出，清明連假期間自4月2日0時至4月6日24時止，共有86條國道客運路線提供6折票價優惠；民眾持電子票證轉乘，可享一段票或基本里程免費優惠。建議出門前利用「iBus公路客運」APP查詢即時班次與路線資訊，善用公共運輸，減輕道路負擔。

車潮 蘇花改 蘇花路廊 花蓮 宜蘭 蘇澳

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