快訊

獨／工作34年台南市政府竟拒給退休金 她提告求償法院判要給44萬

雨區擴大！10縣市大雨特報 防短延時強降雨

路樹倒鐵軌區間車撞上燈破裂 台鐵內灣線停駛11時10分恢復通車

聽新聞
0:00 / 0:00

60歲婦中晚期肝癌 「質子加免疫」將巨大腫瘤縮小至6公分

聯合報／ 記者廖靜清／台北即時報導
六旬婦人的肝腫瘤15公分且侵犯血管，質子合併免疫治療縮至6公分，手術切除後，追蹤兩年未復發。圖／長庚醫院提供
六旬婦人的肝腫瘤15公分且侵犯血管，質子合併免疫治療縮至6公分，手術切除後，追蹤兩年未復發。圖／長庚醫院提供

一位60歲女性，肝臟出現直徑15公分巨大腫瘤，且侵犯血管，使得手術切除難度增加。曾被評估存活剩半年，接受質子放射治療合併免疫治療後，腫瘤縮小至6公分，最終接受外科根除性手術。追蹤二年未見復發，醫療團隊成功拆彈，翻轉後半人生。

腫瘤侵犯血管通常代表已進入中晚期或局部晚期，惡性程度較高，預後較差。林口長庚醫院放射腫瘤科副系主任謝承恩說，肝癌在台灣盛行率高，因早期幾無明顯症狀，確診多已是中晚期，大幅增加治療難度。近年來，健保已將肝功能仍良好的中晚期患者納入免疫治療給付，讓存活期翻倍。

免疫治療已成為晚期肝癌治療的重大突破，相較傳統標靶藥物，免疫治療能延長部分患者的存活時間，但整體療效仍有限，僅約2至3成患者的腫瘤會明顯縮小，多數病患最終仍可能產生抗藥性，導致疾病控制受限，整體平均存活期僅約一年半。

而質子放射治療在肝癌局部控制上效果顯著，但對於腫瘤體積過大或已侵犯血管者，仍存在遠端轉移風險，整體預後待突破。因此以質子治療結合免疫療法，同時兼顧局部與全身的治療效果是否可行，受到國際關注。

謝承恩領軍放射腫瘤科，與林口長庚醫院腫瘤科教授級主治醫師謝佳訓跨科合作，分析137位接受質子放射治療的中晚期肝癌患者。研究依治療方式分為三組：質子合併免疫治療、質子合併標靶藥物，以及單純質子治療。

結果顯示，質子合併免疫治療的患者兩年存活率達77%，明顯優於單純質子治療的53%及質子合併標靶藥物的47%。接受合併免疫治療的患者，癌症轉移風險明顯降低，疾病控制時間也顯著延長。

謝承恩表示，研究成果證實，高精準度的質子放療不僅能有效控制腫瘤，更可透過釋放腫瘤抗原，進一步活化全身免疫系統。質子放療結合免疫治療，效果不再侷限於局部，而是擴展為全身性的抗癌反應，進一步提升整體存活與疾病控制，為中晚期肝癌帶來新治療契機。

這項研究成果已於2025年12月發表在國際頂尖期刊《肝癌Liver Cancer》，並受邀於2026年在法國舉行的粒子治療合作組織（PTCOG）年會主場發表，展現台灣在肝癌質子治療與放射免疫整合領域的領先地位。

隨著精準放療與免疫醫學的快速發展，肝癌治療正逐步邁向整合化與個人化的新時代，謝承恩強調，從單一治療到多重策略的結合，改變了臨床治療模式，也為過去治療選擇有限的中晚期肝癌患者，帶來真正可見的希望。

台灣在肝癌質子治療與放射免疫整合治療居世界領先地位，謝承恩（右）與謝佳訓（左）合作進行研究。圖／長庚醫院提供
台灣在肝癌質子治療與放射免疫整合治療居世界領先地位，謝承恩（右）與謝佳訓（左）合作進行研究。圖／長庚醫院提供

肝癌 腫瘤

延伸閱讀

科普好健康／治療攝護腺癌 「微型導航炸彈」來了

質子+免疫治療 中晚期肝癌存活率大提升

核醫精準放射標靶 晚期攝護腺癌保有生活品質

免疫治療活化T細胞 拚晚期患者長期存活

相關新聞

高麗菜「這2處」最營養卻常被扔 專家教1招秒變神級小菜

高麗菜清甜爽脆，是許多家庭餐桌上的常客。不過，多數人在備料時，往往會順手將口感偏硬的菜心與最外層的綠葉切除丟棄。對此，日本營養師小田真規子提醒，這兩個部位其實蘊含極高的營養價值，只要掌握簡單的處理訣竅，就能將原本可能丟進廚餘桶的邊角料，化為省錢又好吃的佳餚。

狂節食反而更難瘦 營養師揭「6招」：讓身體破除飢餓感

許多人在減重過程中常面臨卡關，明明已經吃得很少，卻還是時常感到飢餓，甚至體重不降反升。營養師廖欣儀指出，這往往不是個人意志力薄弱或貪吃所致，而是身體出現了「瘦體素阻抗」（Leptin resistance），導致大腦無法接收飽足訊號，進而讓脂肪更難消耗。

無限沖水救燙傷？他沖到睡著醒來竟「痊癒」 網驚：水費再貴都值得

燙傷處理口訣「沖脫泡蓋送」不少人從小就聽過，但實際發生時，如何做到正確步驟卻未必人人清楚。近日有一名網友分享自身燙傷經驗，過程看似驚險甚至有點荒謬，卻意外換來良好恢復，引發網友熱議，也讓不少人直呼「終於搞懂怎麼做才對」。

下班小腿襪痕消不掉？營養師揭水腫8原因 「1動作」在家自我檢測

下班脫下襪子發現勒痕久久不退，或是早晨起床覺得鞋子變緊，都是水腫的常見表現。許多人誤以為水腫是因為「水喝太多」而開始限制飲水，營養師李婉萍特別澄清，這其實是常見的迷思，除非有特定疾病，否則規律喝水反而是促進循環、消除水腫的關鍵。

連日陰雨衣服晾不乾？達人教「拱型夾法」 襪子這處朝下防變鬆

近期正逢春雨季節，連日陰雨讓許多民眾苦惱衣物難以晾乾，甚至散發出難聞的霉味。旅居日本的台灣作家「魚漿夫婦」近日在臉書分享日本家事達人的「曬衣物理學」，只要稍微改變衣物的排列方式與夾取位置，不僅能大幅縮短乾燥時間，還能延長襪子的使用壽命，避免鬆緊帶提早報銷。

濁水溪畔遭棄置大量雞屎廢棄物 蒼蠅大軍入侵彰化溪州居民狂搶捕蠅板

彰化縣溪州鄉濁水溪河床旁近日被棄置疑似一包包的雞屎廢棄物，尤其南風吹來，更引來蒼蠅大軍入侵，由於正值清明祭祖期間，端上桌拜拜的菜也被蒼蠅汙染，大家氣得說「到底是拜祖先、還是拜虎神（蒼蠅）」，縣議員李俊諭表示，雞屎包疑似是有機肥，已通報環保局清查汙染原因。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。