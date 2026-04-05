60歲婦中晚期肝癌 「質子加免疫」將巨大腫瘤縮小至6公分

一位60歲女性，肝臟出現直徑15公分巨大腫瘤，且侵犯血管，使得手術切除難度增加。曾被評估存活剩半年，接受質子放射治療合併免疫治療後，腫瘤縮小至6公分，最終接受外科根除性手術。追蹤二年未見復發，醫療團隊成功拆彈，翻轉後半人生。

腫瘤侵犯血管通常代表已進入中晚期或局部晚期，惡性程度較高，預後較差。林口長庚醫院放射腫瘤科副系主任謝承恩說，肝癌在台灣盛行率高，因早期幾無明顯症狀，確診多已是中晚期，大幅增加治療難度。近年來，健保已將肝功能仍良好的中晚期患者納入免疫治療給付，讓存活期翻倍。

免疫治療已成為晚期肝癌治療的重大突破，相較傳統標靶藥物，免疫治療能延長部分患者的存活時間，但整體療效仍有限，僅約2至3成患者的腫瘤會明顯縮小，多數病患最終仍可能產生抗藥性，導致疾病控制受限，整體平均存活期僅約一年半。

而質子放射治療在肝癌局部控制上效果顯著，但對於腫瘤體積過大或已侵犯血管者，仍存在遠端轉移風險，整體預後待突破。因此以質子治療結合免疫療法，同時兼顧局部與全身的治療效果是否可行，受到國際關注。

謝承恩領軍放射腫瘤科，與林口長庚醫院腫瘤科教授級主治醫師謝佳訓跨科合作，分析137位接受質子放射治療的中晚期肝癌患者。研究依治療方式分為三組：質子合併免疫治療、質子合併標靶藥物，以及單純質子治療。

結果顯示，質子合併免疫治療的患者兩年存活率達77%，明顯優於單純質子治療的53%及質子合併標靶藥物的47%。接受合併免疫治療的患者，癌症轉移風險明顯降低，疾病控制時間也顯著延長。

謝承恩表示，研究成果證實，高精準度的質子放療不僅能有效控制腫瘤，更可透過釋放腫瘤抗原，進一步活化全身免疫系統。質子放療結合免疫治療，效果不再侷限於局部，而是擴展為全身性的抗癌反應，進一步提升整體存活與疾病控制，為中晚期肝癌帶來新治療契機。

這項研究成果已於2025年12月發表在國際頂尖期刊《肝癌Liver Cancer》，並受邀於2026年在法國舉行的粒子治療合作組織（PTCOG）年會主場發表，展現台灣在肝癌質子治療與放射免疫整合領域的領先地位。

隨著精準放療與免疫醫學的快速發展，肝癌治療正逐步邁向整合化與個人化的新時代，謝承恩強調，從單一治療到多重策略的結合，改變了臨床治療模式，也為過去治療選擇有限的中晚期肝癌患者，帶來真正可見的希望。