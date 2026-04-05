春天焦慮、失眠當心「這疾病」復發 醫：多吃三種食物有助穩定身心

隨著春天到來，氣溫由冷轉暖，早晚溫差加劇，加上濕氣與氣壓變化頻繁，許多民眾開始出現身體不適的情況。近期中醫門診發現，不少甲狀腺機能亢進患者出現心悸、手抖、焦慮、失眠等症狀，且明顯加劇。對此，頤鳴堂中醫診所中醫師徐瑋憶表示，春季屬於「肝氣旺盛」時節，氣候變動容易影響自律神經與內分泌系統，進而誘發或加重甲狀腺亢進相關症狀，患者不可輕忽。

徐瑋憶指出，從西醫角度來看，甲狀腺機能亢進是因甲狀腺素分泌過多，導致身體代謝加速，常見症狀包括心跳加快、心悸、怕熱、多汗、體重減輕與情緒易波動等。氣候變化會影響人體交感神經與副交感神經的平衡，當溫差大或壓力增加時，交感神經興奮，容易使心跳加速，使原本控制穩定的患者症狀再次波動。

中醫角度則是春天對應五行屬「木」，與「肝」相應。肝主疏泄，負責調節氣機與情緒。當春季氣候忽冷忽熱，人體無法及時適應，容易導致肝氣鬱結或肝陽上亢，進而出現心悸、胸悶、煩躁易怒、失眠等症狀。若本身已有甲狀腺亢進體質，更容易因肝火上炎、陰虛火旺而使症狀加劇。

徐瑋憶說，臨床上常見患者在換季期間因工作壓力、作息不規律或情緒波動，加上氣候影響，導致心悸發作頻率增加，有些甚至伴隨胸口不適或呼吸急促，容易誤以為是心臟疾病發作。因此，若出現持續性心悸或症狀加劇，建議仍需就醫評估，排除心血管相關問題。

在治療上，中醫會依個人體質進行辨證論治。若屬於「肝火旺盛」型，常以清肝瀉火、安神定悸為主；若為「陰虛火旺」，則會滋陰降火、養心安神；若合併氣血不足，則需補氣養血、調和心脾。常見搭配的中藥如天王補心丹、知柏地黃丸加減，或以酸棗仁、遠志、龍骨、牡蠣等藥材協助安定心神，但仍需由專業中醫師評估後使用。

除了藥物治療外，日常保養更是關鍵。徐瑋憶建議，春季應特別重視情緒調節與作息規律，避免熬夜與過度勞累，並減少攝取咖啡、濃茶、酒精等刺激性飲品，以免加重心悸與神經興奮。飲食上可多攝取富含鎂與維生素B群的食物，如「深綠色蔬菜」、「堅果類」與「全穀類」，有助穩定神經系統。

也可透過簡單的穴位按摩來舒緩不適，例如內關穴（手腕橫紋上三指處）、神門穴（手腕小指側橫紋凹陷處），每日按壓數分鐘，有助於安神、緩解心悸與焦慮。搭配適度運動，如散步、瑜伽或太極，也能幫助氣血循環與情緒穩定。

徐瑋憶提醒，甲狀腺機能亢進並非短期可完全改善的疾病，需長期追蹤與管理。尤其在春季氣候變動劇烈時，更應提高警覺，避免因忽略身體警訊而導致症狀惡化。若能透過中西醫整合治療，並配合良好生活習慣，多數患者都能有效控制症狀，維持穩定生活品質。

徐瑋憶呼籲，當出現心悸、手抖、失眠或情緒異常等症狀時，應及早尋求專業醫師協助，切勿自行停藥或依賴偏方，以免延誤病情。春天是調養身體的重要時節，掌握節氣變化、順應自然，才能真正達到身心平衡與健康。