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代客掃墓祭祖崛起 台語念祭文、悼念寵物都能外包

中央社／ 台北5日電
清明掃墓示意圖。圖／AI生成
清明掃墓示意圖。圖／AI生成

清明節代客掃墓祭祖崛起，有人指定以台語念祭文，也有人強調墓碑要擦乾淨，以免家中長輩前往檢查，連代理祭祀寵物都出現需求。業者分析，年輕世代更重視彈性與效率，而在少子化與高齡化挑戰下，過去負責掃墓的長輩逐漸凋零，也曾遇客戶委託找墓。

台灣面對少子化與高齡化挑戰，清明祭祖成為話題。去年10月起營運的「快幫派多元化跑腿服務平台」創辦人謝小姐告訴中央社記者，今年清明節尚未有實際委託案件，但仍有約10人詢問代客掃墓、祭祖事宜，洽詢者多為25歲至45歲，且都會清楚列出需求與採購清單，打點得面面俱到。

謝小姐舉例，有客戶擔心祖先聽不懂國語，希望由會講台語的跑腿人員到墓前代念祭文，內容包括保佑家族平安健康、有空會再來祭拜等，且要代備水果、金紙等供品，完成後再拍攝「沒人入鏡」的照片回傳，以向長輩交代；還有客戶指示要拔草、刷地，更叮嚀要把墓碑刷得非常乾淨，因為家中長輩會去檢查。

寵物祭祀也出現需求。謝小姐表示，有客戶希望協助列印與愛犬合照，並準備罐頭與玩具前往寵物墓地，協助傳達「一直都很想念毛小孩、但因工作太忙趕不回去」等，且要在現場待滿30分鐘。

謝小姐認為，這類需求增加主要現代人生活型態改變有關，包括工作忙碌、居住地較遠、少子化等，而年輕世代更重視彈性和效率，將掃墓祭祖委外比較像是以不同方式表達心意，但慎終追遠的價值並未改變。尤其現在跑腿與代辦服務需求越來越多元，代理掃墓祭祖只是其中一環，未來可能成為常態選項。

從業近20年的全方位代客排隊公關吳小姐表示，曾接過2案都是平時主責掃墓的長輩重病，子女委託尋找墓地或代為祭祀；還有旅居國外客戶委託準備16份供品，分別祭拜家族16個塔位；也曾有客戶要求在墓園灑金光沙。他們通常會透過視訊，讓客戶直接向墓碑表達思念，祖先也能看到晚輩。

吳小姐說，目前有需求者以中年與年輕人為主，在少子化與高齡化挑戰下，過去負責掃墓的長輩逐漸生病、凋零，曾有客戶找不到墓地，委託他們仔細搜尋4小時，最終很可惜仍未找到。

吳小姐認為，傳統社會強調親力親為，但現代人可能是有心要做卻因種種因素受限，因此委外協助延續心意，相信未來這類服務應會穩定成長，並朝客製化發展。

另一方面，專攻代客掃墓、2020年起營運的牧草草公司執行長李宜恩表示，近年客戶逐漸增加，需求多集中在清明節，像今年清明期間已承接約100件委託，後續仍有案件湧入，但短時間內人力有限，只能婉拒。

李宜恩指出，客群多落在50歲至70歲，可能與掃墓責任傳承至此這一世代有關，但因工作繁忙或體力難以負荷，而選擇委託代辦。

她說，創業初衷在於協助整理墓地、讓家屬更方便追思，因此仍會鼓勵客戶親自祭祖。不過，過去曾有旅居美國的客戶委託協助評估，是否能將土葬的父親遷至靈骨塔，經帶風水老師至墓地勘查後，祖先決定待日後撿骨時再處理，最終未執行。

李宜恩認為，代客祭祖需求未必會大幅增加，因為會親自祭祖的人仍會到場，而沒有祭祖者也可能改以其他形式追思、在心中表達敬意，是否有人代替祭祖可能也沒這麼重要。

針對外界認為墓地「陰氣較重」，李宜恩表示，她在進出墓地時都會致意，返程途中若經過廟宇也會順道上香，因為都是抱著協助長輩與後代解決困擾的心態前往，因此較無忌諱、也不會害怕。

台語 中央社 少子化

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