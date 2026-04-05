用烤箱比較健康？ 醫揪「催老烹調法」陷阱：微波反而護血管

想要凍齡抗老，吃什麼固然重要，但「怎麼煮」更是關鍵。食安專家韋恩近日引述日本糖尿病名醫牧田善二的觀點指出，導致人體機能衰退、血糖失控的元凶是「糖化終產物（AGEs）」，而不同烹調方式會讓食物中的AGEs產生驚人落差。許多人避之唯恐不及的微波爐，從科學角度來看，其實比烤箱更護血管、抗老化。

韋恩在臉書發文分享，累積超過20萬名看診經驗的日本糖尿病專科醫師牧田善二強調，糖化終產物（AGEs）是加速身體老化的關鍵物質。一旦這些物質在體內長期累積，不僅會導致皮膚失去彈性、加速老化，還會引發動脈硬化、骨質疏鬆、記憶力衰退等問題，甚至會讓糖尿病患者的血糖更難以控制。

牧田善二以相同份量的「雞胸肉」進行實測，發現烹調溫度越高、時間越長，生成的AGEs就越驚人：

生雞肉： 692 KU 微波爐（5分鐘）： 1372 KU 水煮（10分鐘）： 2232 KU 鍋炒（7分鐘）： 3726 KU 烤箱烤（15分鐘）： 5245 KU

數據顯示，放進烤箱烘烤的雞胸肉，其糖化終產物含量高於水煮的2.4倍、微波爐的3.8倍，更是生肉的近8倍。

許多民眾長期認為「微波爐加熱不健康」，但從抗老科學的角度來看，微波因為溫度相對不高且加熱時間極短，其產生的糖化終產物反而比鍋炒、烤箱甚至水煮還要低。若想守住青春與健康，下次下廚時不妨多用水煮、清蒸或微波，少點高溫煎烤。