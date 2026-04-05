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連3天山區降雨 中部德基水庫進帳600萬噸水量
山上山下都降雨，連續3天雨勢，到今天上午10點共為中部德基水庫進帳600萬噸水量，德基水庫水位上升2公尺多，大甲溪發電廠副廠長鄭財河表示，氣象署統計，德基水庫集水區雨量約60到70毫升，因集水區廣，水庫最近應該還會有水量增加。
大甲溪發電廠統計，前天上午德基水庫水位1383.24公尺，蓄水量10088.8萬噸，蓄水率54.73%，今天上午10點，德基水庫水位1385.6公尺，蓄水量10728.5萬噸，蓄水率58.2%，目前松茂進水口的進水量為55CMS。
大甲溪發電廠副廠長鄭財河表示，連3天雨量共為德基水庫進帳600多萬噸水，德基水庫的集水區廣達500多平方公里，雨水經土地後才會慢慢流進水庫。
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