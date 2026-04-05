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12歲以下兒童家庭可申請外籍移工 蔡壁如：影響未來台灣照顧結構

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導
民眾黨前立委、資深護理師蔡壁如今天在臉書說，政府開放「12歲以下兒童家庭可申請外籍家事移工」政策，從長遠角度看，正在慢慢改變台灣社會的一個重要結構。圖／取自蔡壁如臉書
民眾黨前立委、資深護理師蔡壁如今天在臉書說，政府開放「12歲以下兒童家庭可申請外籍家事移工」政策，從長遠角度看，正在慢慢改變台灣社會的一個重要結構。圖／取自蔡壁如臉書

外籍幫傭新制本月13日上路，勞動部放寬規定，讓家中有12歲以下兒童的家庭可申請外籍家事移工民眾黨前立委、資深護理師蔡壁如今天在臉書說，政府此政策出發點也許是善意，但當少子化、高齡化與缺工問題同時出現，從長遠角度看，新政策正在慢慢改變台灣社會，影響未來台灣照顧結構。

蔡壁如在臉書表示，政府開放「12歲以下兒童家庭可申請外籍家事移工」這項政策，我們是不是還沒有真正意識到，這項政策可能帶來的長期影響？表面上看起來，是在幫忙解決育兒問題，但如果從更長遠的角度來看，其實正在慢慢改變台灣社會的一個重要結構，誰來承擔照顧責任？

她說過去在台灣，照顧孩子大多還是家庭自己撐。現在開始變成，家庭用金錢購買照顧，企業得到更穩定的人力，國家負責開放移工制度，照顧問題，正在一步一步被「市場化」。這樣的改變，不一定是錯的，但一定要問一個更重要的問題，是不是所有家庭，都有能力用錢解決照顧問題？如果答案是否定的，制度就可能正在慢慢擴大新的落差。

蔡壁如說，另一個更讓她擔心，台灣現在最缺的是長照人力，如果外籍移工大量轉向兒童照顧市場，

未來失能長者家庭，會不會更難請到看護？這不是假設，而是很可能正在發生的現象。她說政策的出發點也許是善意的，但當少子化、高齡化與缺工問題同時出現，我們不能只看眼前的方便，而要想清楚，台灣未來的照顧體系，會變成什麼樣子？

她表示，真正重要的問題不是誰來幫忙帶小孩？而是當照顧責任開始依賴外部勞動力時，我們是不是正在形成一種新的社會運作模式？這樣的模式，最後由誰承擔代價？它影響的不只是今天的家庭，而是未來整個台灣的照顧結構。

外籍幫傭 移工 勞動部 民眾黨 蔡壁如

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