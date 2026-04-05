洋蔥式穿搭不是防感冒！ 醫揭換季保命關鍵：除濕機定「這數字」最抗敏

清明時節不僅陰雨綿綿，氣溫與氣壓的劇烈變化更讓許多人身體亮起紅燈，重症科醫師黃軒在臨床觀察中發現，近期因腸胃炎、過敏爆發及心血管不適就醫的患者顯著增加。他示警，這段期間的氣候猶如一場針對人體「三重壓力測試」，若身體調節能力不佳，免疫系統就容易在臨界點崩盤。

黃軒在臉書粉專指出，清明正值仲春與暮春交替，冷暖氣團頻繁交鋒導致大氣壓力極不穩定。這種猶如雲霄飛車般的溫差與濕度波動，會嚴重干擾人體的自律神經，導致血管收縮異常，對於高血壓患者而言是一大潛在危機。

此外，春雨連綿導致環境濕度狂飆，成為黴菌與塵蟎的繁殖溫床，若民眾近期發現自己噴嚏打不停、皮膚異常搔癢，正是身體在對過高的「生物氣膠」發出抗議。醫師特別點名「睡眠不足者」、「慢性病患者」以及「過敏體質者」，是這波換季中最容易中招的三大高風險族群。

除了外在環境，清明節的應景飲食也是一大挑戰，許多人愛吃的潤餅、草仔粿等糯米製品，其實暗藏健康危機。黃軒解釋，糯米富含支鏈澱粉，在胃部極難被分解；而潤餅中常見的「糖粉」則會提高腸道滲透壓，過量食用極易引發腹瀉、脹氣，甚至導致急慢性腸胃炎。

醫師建議，享用這類美食時應將「糖粉與糯米量減半」，並多包入高纖蔬菜來協助腸道蠕動、減緩血糖波動。這不僅是為了健康，更是為了降低腸胃在環境壓力下的滲透壓負荷。

面對清明時節的氣候變化，黃軒醫師提出三個具體的自保策略，幫助身體在變動中維持穩定：

1.洋蔥式穿法（保護自律神經）：給皮膚一個「緩衝區」，避免血管在室內外冷熱交替間過度收縮與擴張，進而減輕心血管負擔。 2.濕度控制在50%至60%（阻絕過敏原）：室內濕度若超過60%，塵蟎黴菌就會大肆繁殖；低於40%則會使呼吸道黏膜過於乾燥。 3.飲食節制減負擔：減少攝取難消化與高糖分的食物，避免讓應景美食成為身體發炎的推手。

黃軒強調，疾病往往不是突然發生，而是在身體「撐不住的那一刻」浮現。真正的關鍵並非逃避氣候變化，透過日常的精準防護，才能提升自身的內在調節力。